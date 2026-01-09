Al menos un muerto y 38 desaparecidos tras quedar sepultados en un vertedero de la isla de Cebú, Filipinas

Al menos una persona ha muerto y otras doce han resultado heridas este viernes tras quedar sepultadas por una montaña de basura en un vertedero situado en la isla filipina de Cebú, un incidente que ha dejado, además, 38 desaparecidos hasta el momento.

Las autoridades del país han indicado que los servicios de emergencias se encuentran en la zona tratando de rescatar con vida a los afectados, que han quedado sepultados después de que una montaña de vertidos les cayera encima en el vertedero de Binaliw, gestionado por el Gobierno.

Hasta ahora, doce trabajadores han sido hallados con vida y se encuentran hospitalizados, según ha informado el alcalde de la ciudad de Cebú, Nestor Archiva, en un mensaje difundido a través de redes sociales.

"Los equipos de búsqueda y rescate están trabajando sin descanso para hallar a los desaparecidos", ha explicado, al tiempo que ha descartado que el incidente constituya una crisis sanitaria en la zona, cercana al municipio de Concepción, del que eran la mayoría de trabajadores. Así, ha confirmado contactos con el director del vertedero.