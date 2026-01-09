0-2. Brahim lanza a Marruecos a semifinales

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- Volcada la afición en Rabat con su selección, cuarta del último Mundial, Marruecos y Brahim Díaz ejercieron como favoritos irrebatibles frente a Camerún (0-2), a la que superaron de principio a fin, con el balón y sin él, con el quinto gol en esta edición de la Copa África del media punta del Real Madrid para ir hasta semifinales sin una sola parada de Yassine Bounou.

Argelia o Nigeria será su próximo adversario, en el último paso hacia la final, dependiendo del marcador de su duelo de este sábado, mientras Marruecos supera fases sin derrota. Ha ganado tres de sus cuatro puntos, con un único empate en la primera ronda contra Mali, el único que también ha logrado marcarle gol. En los demás, permaneció imbatido.

Ha marcado ocho goles en ese recorrido, cinco de Brahim Díaz. Una figura en Marruecos, a la que eligió como su selección y con la que disfruta en la Copa África. Un gol en cada encuentro, tan decisivo como lo fue también este viernes en los cuartos de final, cuando empujó el 0-1 con el cuerpo tras un cabezazo de El Kaabi después de un saque de esquina lanzado por Achraf Hakimi. El sexto córner en 26 minutos de la selección anfitriona.

El gol era una cuestión de tiempo perceptible desde mucho tiempo antes, tal y como era el desarrollo del encuentro y la ambición de Marruecos, que jugó desde el principio en el campo contrario, con presión, con recursos, con la intención de ir a por el gol todo el rato, sin apenas respuesta posible de Camerún, que antes perdió a Tchamadeu por lesión.

La sentencia no llegó, en cualquier caso, hasta el minuto 74, cuando Saibari controló un córner pasado y soltó el derechazo que significó el 0-2 para Marruecos ante una Camerún insustancial en ataque, limitada en sus tareas ofensivas a sendos penaltis reclamados por Bryan Mbeumo y Etta Eyong, que salió para el último cuarto de hora. El segundo de ellos, por un codazo de Masina, sí pareció sancionable como pena máxima. No lo señaló.

- Ficha técnica:

0 - Camerún: Devis Epassy; Che Malone, Samuel Junior Kotto, Nouhou Tolo; Junior Tchamadeu (Dina Ebimbe, m.24; N’Koudou, m.58), Arthur Avon, Carlos Baleba (Onana, m.77), Mahamadou Nagida; Bryan Mbeumo, Danny Namaso (Magri, m.77); Christian Kofane (Etta Eyong, m.77).

2 - Marruecos: Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; Neil El Aynaoui; Brahim Díaz (Igamane, m.90), Bilal El Khannous (Amrabat, m.68), Ismael Saibari (Targhalline, m.86), Abde (Rahimi, m.86); Ayoub El Kaabi (En Nesyri, m.68).

Goles: 0-1, m.26: Brahim Díaz. 0-2, m.74: Saibari.

Árbitro: Dahane Beida (Mauritania). Amonestó con tarjeta amarilla a los cameruneses Avon (m. 10) y Nouhou (m. 39).

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final del la Copa Africana de Naciones, disputado en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante unos 53.000 espectadores.

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- La selección de Senegal alcanzó este viernes las semifinales de la Copa África con una victoria por la mínima contra Mali, a la que doblegó con un gol de Iliman Ndiaye en la primera parte tras un error del portero Diarra, que después fue el mejor de su equipo, al que sostuvo con opciones en inferioridad numérica hasta el final (0-1).

Con el marcador en contra, después de la expulsión de Bissouma, quizá su mejor futbolista, con todo el segundo tiempo por delante, Mali aún tuvo la capacidad de rebatir el triunfo de Senegal con dos remates a los que respondió el portero Mendy con solvencia.

El partido surgió bajo los parámetros previstos: Senegal propuso, dominó y atacó; Mali esperó, se defendió y se encomendó al contragolpe.

Pero, al minuto 27, un fallo del portero Diarra aprovechado por Ndiaye adelantó al conjunto senegalés y cambió todos los condicionantes del encuentro.

Mali soportó cada contratiempo desde entonces. No sólo fue el gol en contra, sino que después se quedó con diez al borde del descanso, por la expulsión de Bissouma por una segunda amarilla en el medio campo en una pugna, y luego perdió por una lesión en el hombro izquierdo a Haidara, que aguantó como pudo, pero el dolor lo apartó del choque ya en el minuto 55, por más empeño que puso para continuar con su dañada articulación.

El 0-1 siguió vigente entonces y más allá por hasta cuatro paradas salvadoras de Diarra, que enmendó su error anterior con una actuación imponente después para evitar el segundo tanto en contra y sostener vivo a Mali con el paso de los minutos.

También hizo una formidable parada a un remate del jugador del Rayo Vallecano Pathe Ciss, que sufrió una brecha en ese lance.

Pero incluso Mali apuntó al empate en determinados momentos, frustrado entonces por el guardameta contrario: Mendy salvó un remate de Diaby y después, ya en los instantes finales, una volea de Camara que a punto estuvo de forzar la prórroga en Tánger.

Senegal ya es el primer semifinalista. Espera rival del Egipto-Costa de Marfil.

Ficha técnica:

0 - Mali: Diarra; Hamari Traoré, Camara, Diaby, Gassama; Coulibaly (Mahmadou Doumbia, m. 83), Dieng (Diakite, m. 69), Bissouma; Haidara (Nene, m. 55), Sinayoko (El Bilal Toure, m. 82), Sangare (Kamary Doumbia, m. 82).

1 - Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Habib Diarra (Pathe Ciss, m. 62), Idrissa Gueye, Pape Gueye (Camara, m. 62); I. Ndiaye (Mbaye, m. 75), Diallo (C. Ndiaye, m. 75), Mané.

Gol: 1-0, m. 27: I. Ndiaye.

Árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica). Expulsó por doble amarilla a Bissouma, de Mali (m. 23 y 49+). Amonestó a los senegaleses Pape Gueye, Diarra y Diallo.

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final del la Copa Africana de Naciones, disputado en el estadio Ibn-Batouta de Tánger ante unos 20.000 espectadores. EFE