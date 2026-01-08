VÍDEO: Page, sobre Venezuela: "Ni Maduro ni Trump. No estamos ante un nuevo orden mundial, es un desorden monumental"

El mandatario regional Emiliano García-Page ha manifestado inquietud ante la posibilidad de que cambios en la política internacional afecten directamente al sector primario y al comercio de Castilla-La Mancha, advirtiendo sobre la necesidad de unidad frente a eventuales subidas de aranceles que pueda imponer Estados Unidos en el futuro. Según consignó Europa Press durante un acto en Villanueva de Alcardete, donde inauguró una depuradora, García-Page profundizó en sus críticas hacia el orden global actual, refiriéndose no solo a la situación en Venezuela, sino también al papel de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

De acuerdo con Europa Press, el presidente de Castilla-La Mancha se mostró tajante al rechazar la figura de Nicolás Maduro y de Donald Trump. En palabras del propio García-Page, “No estamos ante un nuevo orden mundial, estamos ante un desorden monumental”. El dirigente autonómico relacionó este desorden con decisiones que, según relató, obedecen al “capricho de un mandarín”, expresión con la que aludió directamente al mandatario estadounidense, Donald Trump. En referencia al comportamiento del presidente de Estados Unidos, García-Page se preguntó públicamente sobre su estabilidad mental, planteando la duda: “si verdaderamente está en sus cabales”.

Durante su intervención, Europa Press reportó que García-Page condenó lo que describió como una “rapiña mundial” ejercida por el gobierno de Estados Unidos. Calificó de “inquietante y muy preocupante” el hecho de que el ejército estadounidense, al que describió como el más poderoso armamento militar en el mundo, actúe “al servicio del capitalismo más salvaje para robar el petróleo de otros países”. Según detalló el medio, García-Page afirmó que la actitud del gobierno estadounidense transmite el mensaje “aquí el dueño soy yo”.

Al referirse a la situación en Venezuela, el presidente castellanomanchego expresó una postura muy crítica acerca de Nicolás Maduro. Europa Press difundió que García-Page evitó cualquier signo de lamento respecto a un hipotético relevo de Maduro en el gobierno, llegando a calificarlo de “vomitivo” y precisando que “es indecente ver como casi una cuarta parte de un país se ha tenido que ir por la opresión y por la dictadura”. En este sentido, insistió en la gravedad de la crisis venezolana y lamentó las condiciones políticas y sociales que han forzado a millones de personas a abandonar su país.

El dirigente autonómico, recogido por Europa Press, puso énfasis en la autonomía regional y la defensa de los intereses locales frente a la volatilidad y el intervencionismo de potencias extranjeras. Destacó su compromiso en trabajar por un mundo “que no tenga dueño”, rechazando la subordinación de la política internacional a los intereses de grandes mandatarios o estados. En sus declaraciones, se distanció tanto de la estructura política de Maduro como de las políticas de Trump, resumiendo su planteamiento en la expresión “ni uno ni otro”. Asimismo, lamentó el inicio del año ante este escenario de “incertidumbre”, señalando que el futuro permanece incierto, sujeto incluso a lo que Donald Trump decida publicar en redes sociales como Twitter.

Europa Press informó que García-Page hizo un llamamiento a la acción conjunta para evitar que nuevas políticas comerciales impuestas por Estados Unidos impacten de manera negativa sobre sectores claves para su región. Subrayó la preocupación de que una nueva subida de aranceles pueda afectar tanto al sector primario como al comercio de Castilla-La Mancha, lo que motivó su exhortación a la unidad y a la protección del tejido económico local frente a las tensiones y fluctuaciones del contexto global.