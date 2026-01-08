Víctor Clavijo destaca lo "fundamental" del fútbol femenino en Canarias para avanzar en igualdad y derechos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha resaltado este jueves el talento y el alto nivel competitivo del Club Deportivo Tenerife Femenino, cuyos "buenos resultados" contribuyen a que "todas las niñas que sueñen con dedicarse a este deporte cuenten con referentes" canarios de la máxima categoría, algo que considera "fundamental" para acabar con los estereotipos machistas y avanzar en una sociedad plena en igualdad.

Clavijo ha aprovechado este jueves en Tenerife el encuentro con las jugadoras, con el equipo técnico y con la directiva del primer equipo del CD Tenerife Femenino para "garantizar" el respaldo a la entidad y subrayar la importancia de fortalecer también el fútbol femenino de base, algo que, añade, ya está haciendo el club con ocho equipos compitiendo en la actualidad en las categorías inferiores a la primera división.

Durante el acto, celebrado en las instalaciones de entrenamiento del club, el presidente ha tenido la oportunidad de saludar a las jugadoras y al cuerpo técnico, así como de compartir impresiones con la directiva de la entidad, encabezada por su presidente, Sergio Batista. El presidente ha valorado el trabajo deportivo y social que desarrolla el club, consolidado como referente del fútbol femenino canario.

Por su parte, Sergio Batista ha destacado el "orgullo" que supone al club recibir al presidente del Gobierno de Canarias, ya que su visita es "una muestra de apoyo" al esfuerzo diario de las jugadoras y al proyecto que se construye, "no solo a nivel deportivo, sino también como motor de igualdad y de inspiración para muchas niñas". El presidente del club ha señalado, asimismo, la importancia del respaldo institucional "para poder seguir creciendo y consolidando" el fútbol en Canarias.

Durante la visita, el presidente de Canarias recibió una camisa del club y tuvo la oportunidad de compartir con las jugadoras algunos momentos en el campo de El Mundialito. La jornada concluyó con un encuentro informal con la directiva del club.