Trump ordena la "retirada" de EEUU de 66 entidades internacionales, casi la mitad de la ONU

El memorándum firmado por Donald Trump instruyó a todos los departamentos y organismos federales de Estados Unidos a interrumpir cualquier participación o financiamiento a una lista de 31 organizaciones dependientes de Naciones Unidas y a otras 35 entidades internacionales con las que el Gobierno estadounidense mantenía lazos, según informó el medio original. Esta medida se justificó con la afirmación de que las entidades establecidas “operan en contra de los intereses nacionales, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos”. El documento asentó que la decisión busca asegurar que los fondos de los contribuyentes estadounidenses no apoyen proyectos calificados de “agendas globalistas” o iniciativas que aborden asuntos importantes mediante una gestión considerada inadecuada desde la perspectiva de la Casa Blanca.

De acuerdo con lo publicado, la instrucción no incluyó el listado específico de los organismos internacionales afectados, pero sí destacó que el alcance representó casi la mitad de las instituciones relacionadas con las Naciones Unidas con participación estadounidense hasta ese momento. Según el memorándum, la administración Trump evaluó que diversas de estas plataformas multilaterales respaldan “políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos incompatibles con los principios de soberanía y la fortaleza económica de Estados Unidos”.

El documento, recogido por el medio citado, argumentó que los ciudadanos estadounidenses han contribuido con miles de millones de dólares a estas organizaciones, sin que, en opinión del Gobierno, se hayan registrado beneficios significativos para el país. Al respecto, el texto sostuvo: “Al abandonar estas entidades, el presidente Trump está ahorrando dinero a los contribuyentes y reorientando los recursos hacia las prioridades de 'America First'”. El memorándum explicó que los fondos previamente dirigidos a estos organismos internacionales serían empleados por otras vías para respaldar misiones que Washington considera relevantes para sus objetivos internos.

En el mismo sentido, el medio recordó acciones anteriores de la administración Trump, como la salida del Acuerdo Climático de París y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU), así como la cancelación de cualquier tipo de financiamiento a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Estas decisiones, según detalló la información, formaron parte de la misma estrategia para limitar la intervención y el apoyo de Estados Unidos en foros y entidades consideradas por el Gobierno como contrarias a la agenda nacional.

El memorándum oficial denunció que muchas de las plataformas internacionales involucradas solían cuestionar de manera recurrente las políticas de Estados Unidos sin logros positivos tangibles en temas clave para la población estadounidense. El texto enfatizó que, para la administración, reubicar los recursos federales permitirá reforzar prioridades específicas bajo la política de “Estados Unidos primero”.

De esta forma, y según reportó el medio, la Casa Blanca marcó una distancia respecto a la cooperación multilateral, priorizando iniciativas y fondos en acciones internas o bilaterales, y endureció su postura frente a los organismos internacionales que, a su juicio, promueven regulaciones o enfoques adversos a la administración estadounidense.