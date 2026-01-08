Rüdiger, Asencio y Rodrygo, dudas para la final

Yeda (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- El Real Madrid afrontará la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona el domingo (20:00 horas CET, -1 GMT) en Yeda (Arabia Saudí) con la vuelta del francés Kylian Mbappé, pero con las dudas del alemán Antonio Rüdiger, el brasileño Rodrygo Goes y Raúl Asencio.

Según informaron a EFE fuentes del club, los tres son dudas para la final a la espera de los exámenes médicos a los que se sometan durante el viernes y a las sensaciones de los propios jugadores.

En el caso de Rüdiger ya forzó para jugar la semifinal, tras sentir molestias en la rodilla izquierda, y pudo aguantar 69 minutos sobre el césped.

Los mismos que un Asencio que sintió problemas musculares tras un intenso duelo con Sorloth. Estuvo estirando varias jugadas la parte posterior del muslo derecho, con gran desgaste físico realizado en el derbi y acabó comunicando que no podía continuar.

Por su parte, Rodrygo Goes, autor del segundo gol del Real Madrid, se echó al suelo tras un duelo al espacio con Julián Álvarez y acabó siendo sustituido en el minuto 87.

Los tres son dudas para un partido del domingo en el que volverá el francés Kylian Mbappé.

El galo se quedó en Madrid para recuperarse del esguince que le hizo perderse también el primer partido de 2026, ante el Betis. Y, tras llevar a cabo un plan específico de recuperación, ha mejorado sus sensaciones y viajará a Yeda para integrarse en la expedición.

“Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Las posibilidades, las mismas que todos los que están en la convocatoria”, señaló Xabi Alonso al ser cuestionado sobre si podrá jugar el domingo la final contra el FC Barcelona.