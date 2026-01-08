NASA pospone la caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional por un problema de salud de un astronauta

La agencia espacial estadounidense comunicó que el tripulante afectado por una condición médica en la Estación Espacial Internacional permanece estable, según el parte oficial, aunque la identidad del astronauta no fue revelada, ni se precisaron detalles sobre el malestar experimentado. NASA hizo público que la postergación de la caminata espacial programada para el jueves 8 de enero responde a la necesidad de resguardar la salud del miembro de la tripulación y de cumplir con los protocolos de privacidad médica, de acuerdo con lo reportado por la propia agencia.

De acuerdo con la información publicada por la NASA, el inconveniente de salud apareció durante la tarde del miércoles cuando el astronauta ya se encontraba a bordo del laboratorio en órbita terrestre. La agencia enfatizó que la vigilia médica continuará y que, por el momento, no se emitirán datos personales ni adicionales sobre el estado del integrante afectado, alineándose a sus políticas de confidencialidad.

La caminata espacial, prevista como una de las actividades extravehiculares dentro del cronograma habitual de mantenimiento y ciencia en la Estación Espacial Internacional, debía realizarse fuera del complejo orbital por el mencionado miembro de la tripulación junto con otro astronauta. NASA recalcó en su comunicado oficial que la suspensión obedece exclusivamente “a un problema de salud de un miembro de la tripulación”, y subrayó que la decisión se tomó luego de detectar la situación médica y considerar la seguridad de todo el equipo, según detalló la agencia.

La importancia de las caminatas espaciales en la Estación Espacial Internacional se relaciona tanto con las tareas de mantenimiento de los sistemas externos de la plataforma como con la realización de experimentos y la evaluación de nuevas tecnologías. Estas actividades suelen requerir rigurosos preparativos físicos y técnicos por parte de los astronautas, y el estado de salud de cada miembro es evaluado antes de cada salida al exterior del laboratorio espacial. NASA agregó que establecerá y anunciará la nueva fecha para la actividad después de completar el seguimiento médico y confirmó que actualizará la información en cuanto disponga de datos adicionales.

Tal como señaló la agencia, todo el proceso vinculado a la seguridad y al bienestar de los tripulantes de la Estación Espacial Internacional permanece como prioridad central. Los protocolos de NASA consideran múltiples factores de riesgo y contemplan aplazar misiones extravehiculares cuando se detectan condiciones imprevistas que puedan comprometer a los astronautas o al desarrollo de la misión. Según lo publicado por la entidad, la vigilancia médica incluye no solo al afectado sino a toda la tripulación, garantizando la aptitud de quienes permanezcan o participen en futuras operaciones.

La estación, que se ha mantenido ocupada continuamente por tripulaciones internacionales desde noviembre del año 2000, cuenta con estrictos manuales de contingencia frente a emergencias médicas. Tanto NASA como las demás agencias involucradas mantienen protocolos en los que la privacidad de los astronautas se respeta de forma prioritaria. La agencia estadounidense comunicó que brindará información sobre la próxima caminata espacial cuando la condición médica del miembro afectado haya sido reevaluada y la planificación pueda continuar.

NASA reiteró que se encuentra en permanente comunicación con los equipos médicos en la Tierra, así como con los otros miembros de la tripulación a bordo del laboratorio orbital, para asegurar que todos los procedimientos de atención y apoyo sean implementados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en vuelos espaciales tripulados.