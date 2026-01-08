Machado afirma que al "régimen" de Venezuela "le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo"

Machado sostuvo que la estabilidad política en Venezuela enfrenta un momento de máxima fragilidad tras la captura de Nicolás Maduro, resaltando que los cambios recientes no pueden revertirse y que la liberación de los presos políticos debe ocurrir de inmediato como primer paso fundamental. Según reportó La Patilla en una entrevista exclusiva, la opositora venezolana advirtió que la estructura de poder, a la que definió como una red criminal que trasciende a Maduro, recibe indicaciones directas para desmantelarse. Consideró que el proceso de transición iniciado el 3 de enero, tras la operación militar estadounidense que resultó en la detención de Maduro y dejó decenas de fallecidos, representa el inicio de una etapa con etapas definidas y consecuencias directas para quienes participaron de la gestión anterior.

De acuerdo con La Patilla, María Corina Machado manifestó que el objetivo de este proceso debe ser resolver la transición política en el menor tiempo posible, priorizando la normalización institucional y política. Apeló a la serenidad y madurez de la ciudadanía para afrontar una situación que calificó de compleja por tratarse del desmantelamiento de una organización criminal con muchos actores, cuyas actividades están detalladamente documentadas. La dirigente política señaló que la situación genera un clima de total inestabilidad, reforzando la demanda de que los presos políticos sean puestos en libertad antes de avanzar en cualquier diálogo o acción de transición.

Machado, quien permanece fuera de Venezuela desde su viaje a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, no detalló cuándo planea regresar al país, según consignó La Patilla. Insistió en que la estructura gobernante no se limita a una sola persona y que la captura del expresidente Maduro marca apenas el principio de una transformación. Recalcó que la estructura institucional aún mantiene resortes de poder a través de medios de coerción y represión, que intentan frenar una transición irreversible detonada por los hechos del 3 de enero.

Consultada por el medio venezolano sobre la decisión de Washington de designar a Delcy Rodríguez como presidenta interina, Machado optó por no emitir valoraciones sobre la medida ni sobre el trasfondo de la estrategia estadounidense. Sostuvo que su foco y el de la oposición se centran en fortalecer los canales de comunicación interna y definir estrategias conjuntas para encaminar la transición. Reveló que no mantiene conversaciones con Donald Trump desde el momento en que se anunció su premiación con el Nobel de la Paz, mientras el mandatario estadounidense continúa reclamando ese reconocimiento para sí mismo, relató La Patilla.

Machado rechazó especular sobre los tiempos y las características de unas eventuales elecciones, a las que consideró tema de alta incertidumbre. Sin embargo, sostuvo que Edmundo González es a su juicio el presidente electo tras ser marginado inicialmente del proceso electoral de 2024. Insistió en que la oposición ganó los últimos comicios y que, frente a unas elecciones limpias, los resultados favorecerían ampliamente al sector opositor. Para la líder política, tanto actores institucionales como las fuerzas armadas y los empleados públicos son conscientes del mandato de la ciudadanía y de la urgencia de respetar las libertades consagradas el 28 de julio pasado.

Según reiteró a La Patilla, Machado consideró innegociable que la transición política dependa de la excarcelación inmediata de todos los presos políticos como garantía previa al restablecimiento de la democracia. Afirmó que una estructura de poder basada en el temor y la represión no se sostiene ante la presión interna e internacional por el respeto a la soberanía manifestada en los resultados del proceso electoral más reciente.

Machado subrayó en la entrevista que su lucha, compartida con otros actores opositores, se ha venido librando por etapas desde hace años, enfrentando cada obstáculo hasta el momento actual, que interpreta como una oportunidad concreta para el cambio. Según resumió para La Patilla, la sociedad venezolana atraviesa circunstancias inéditas por la suma de actores involucrados en el régimen depuesto y la necesidad de desmontar completamente la estructura criminal.

La dirigente política evitó referirse a la posibilidad de participar directamente en una transición junto a figuras del chavismo, incluyendo a Delcy Rodríguez. Remarcó que la incertidumbre domina el momento actual y que su prioridad es centrarse en hechos verificables. Aseveró que los avances alcanzados responden a una lucha persistente y no a acuerdos circunstanciales, sosteniendo que la restauración de la justicia, el Estado de derecho, la transparencia y la libertad constituyen la meta irrenunciable del movimiento democrático.

Machado pidió a la población comparar la situación del país antes y después de la detención de Maduro. Apeló a no decaer en la determinación para alcanzar una democracia plena y avisó que la vigilancia ciudadana será determinante en la fase que inicia ahora, destacando que el camino hacia la restauración de las instituciones apenas comienza pero ya no admite retrocesos, reportó La Patilla.