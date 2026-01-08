Liberadas seis víctimas de explotación sexual en Roquetas tras desarticular una red con ocho detenidos

El operativo que permitió liberar a seis mujeres víctimas se apoyó en registro de viviendas de los presuntos integrantes del grupo, donde los agentes hallaron indicios y pruebas que vinculan a los detenidos con la explotación sexual y la trata de seres humanos. Entre los elementos intervenidos figuran documentos, dispositivos y materiales que demuestran la actividad del grupo criminal en Roquetas de Mar, municipio de la provincia de Almería. Así se dio paso al final de la organización, aunque de acuerdo con información de la Guardia Civil, tanto la investigación judicial como la policial continúan sin descartar futuras acciones relacionadas.

Según publicó el comunicado del Instituto Armado, la organización se dedicaba al traslado de mujeres originarias de Venezuela y Colombia hacia España, utilizándolas para la explotación sexual bajo condiciones de vigilancia y coacción. Los arrestos, en el marco de la operación denominada 'Alaragua', suman un total de ocho personas, de las cuales cuatro permanecen en situación de prisión provisional por los delitos imputados: trata de seres humanos, explotación sexual y pertenencia a organización criminal.

El inicio de las investigaciones fue en octubre de 2024, tras recibirse un aviso ciudadano acerca de la existencia de actividades presuntamente delictivas en la localidad. El aviso permitió a la Guardia Civil abrir diligencias enfocadas en la presunta captación y traslado de mujeres sudamericanas con destino a Roquetas de Mar para su posterior distribución. A su llegada, las víctimas eran sometidas a un sistema de control mediante acompañamiento personal y también a través de dispositivos móviles, indicó la Guardia Civil en su informe.

La red establecía instrucciones precisas sobre los desplazamientos de las mujeres, los lugares donde debían hospedarse y los servicios sexuales que debían proporcionar. También gestionaban y centralizaban el dinero obtenido, consolidando un sistema bajo dominio directo sobre las actividades y movimientos de las mujeres. El medio oficial detalló que, en algunos casos, los responsables acompañaban físicamente a las víctimas mientras que en otras ocasiones, impartían órdenes o supervisaban a distancia mediante llamadas y mensajes.

En las actuaciones participaron agentes del Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Guardia Civil de Almería, quienes colaboraron tanto en la identificación como en la intervención y protección de las víctimas. La investigación se realiza bajo la supervisión de los Juzgados de Roquetas de Mar y la Fiscalía Delegada de Extranjería, según consignó la nota oficial difundida por el Instituto Armado.

La liberación de las seis mujeres y las detenciones representan un avance en la desarticulación de este tipo de organizaciones que operan con redes de captación y traslado internacionales. Hasta el momento, no se descartan nuevas detenciones ni el descubrimiento de más víctimas vinculadas al mismo grupo, precisó la Guardia Civil. Los cuerpos policiales enfatizan que la investigación se mantiene abierta.

Las víctimas rescatadas se encuentran ya bajo protección y a disposición de los servicios sociales, de acuerdo con la información disponible en el comunicado institucional. Las autoridades policiales reiteran la importancia de la colaboración ciudadana para identificar y denunciar conductas relacionadas con la trata y explotación de personas.