Joma muestra 25 años de evolución tecnológica en el fútbol: de las botas de Alfonso al tejido ultraelástico

La camiseta de 2026, fabricada en poliéster reciclado y diseñada para optimizar el rendimiento con su tejido ultraelástico y capacidad de regular la temperatura corporal durante el juego, representa el avance más reciente en una larga trayectoria de innovación tecnológica aplicada al fútbol. Según reportó el medio, la firma española Joma expone ahora una retrospectiva de 25 años de desarrollos y avances en materiales y equipamiento futbolístico, desde las emblemáticas botas blancas de Alfonso Pérez y las rojas de Fernando Morientes hasta los sofisticados sistemas de ventilación y peso optimizado en las camisetas actuales.

De acuerdo con la información publicada, la evolución de la indumentaria deportiva en el fútbol refleja tanto los cambios en la velocidad y la exigencia física del juego como el progreso de las tecnologías textiles. Desde finales de la década de los noventa, Joma desempeñó un rol pionero en la introducción de botas de colores en el fútbol, a través de colaboraciones con jugadores como Alfonso Pérez y Fernando Morientes. Estos lanzamientos marcaron el inicio de una transformación visible en el diseño y la funcionalidad del calzado y la vestimenta asociados al alto rendimiento.

Tal como informó el medio, en 2011 la marca alcanzó una cuota de mercado superior al 50% en España, consolidando así su posición en el mercado local y expandiéndose posteriormente a los clubes de las principales ligas europeas, conocidas como las “Big Five”. En la actualidad, Joma viste a equipos de alto nivel como Villarreal CF, Getafe CF, Torino FC, Hellas Verona, Brentford FC, TSG Hoffenheim y FC Lorient, lo que refuerza la presencia global de la compañía y su reputación en el ámbito internacional.

Esta proyección internacional ha ido acompañada de una constante mejora en sus productos, según detalló la fuente. La camiseta presentada para 2026 ejemplifica los avances recientes en ingeniería textil: la optimización del rib en cuello y puños contribuye a una sujeción precisa y estable, mientras que la selección de materiales avanzados permite reducir el peso de la prenda sin limitar la libertad de movimiento del deportista. El sistema Micro-Mesh System, a través de la localización estratégica de perforaciones en el tejido, favorece la transpiración y colabora en la regulación de la temperatura corporal, aspectos fundamentales para mantener el rendimiento bajo las condiciones actuales de juego.

Joma subraya que la resistencia de los materiales empleados representa otro aspecto crucial de la evolución tecnológica reportada por el medio. Las prendas actuales están sometidas a pruebas y desarrollos que responden a la fricción y la abrasión propias del fútbol moderno, aumentando su durabilidad y permitiendo su uso en condiciones de alta exigencia.

El empleo de poliéster reciclado en la nueva camiseta es una manifestación concreta del compromiso ambiental de la empresa afincada en Portillo de Toledo. Este enfoque en la sostenibilidad, integrado en el ciclo de innovación tecnológica, busca responder tanto a los retos del desempeño deportivo como a las exigencias del cuidado ecológico. El medio destaca que Joma presenta esta retrospectiva como una manera de reivindicar su papel en la transformación que ha experimentado el fútbol durante el último cuarto de siglo, a través de una apuesta continua por el desarrollo de materiales avanzados y soluciones orientadas al alto rendimiento.

La exposición de los desarrollos tecnológicos y productos icónicos busca no solo poner en valor el legado de la marca en el sector, sino también mostrar la evolución que ha experimentado el fútbol a medida que la tecnología comenzó a desempeñar un papel central en la mejora de la equipación, el confort y la capacidad de los jugadores. La firma remarca que, en la actualidad, cada costura, gramo y zona de ventilación puede incidir en la diferencia competitiva, redefiniendo la función de la indumentaria en el deporte profesional.

La trayectoria de Joma, con seis décadas dedicadas al deporte, sostiene la propuesta actual, basada en la investigación y la aplicación de tecnologías punteras al diseño de productos. El medio destaca que el objetivo de esta retrospectiva es ofrecer una visión comprensiva de cómo la equipación futbolística ha acompañado y facilitado la evolución del juego, ajustándose a las demandas y ritmos de la competencia moderna.