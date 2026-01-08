Agencias

Janus Henderson y HSBC acuerdan la distribución de un fondo temático global de renta variable

Janus Henderson Investors ha anunciado este jueves un acuerdo de distribución exclusiva con HSBC para el lanzamiento del 'Janus Henderson Horizon Discovering New Alpha Fund', un fondo de renta variable global que estará disponible en exclusiva para clientes de altos patrimonios de HSBC en Asia, Europa, Estados Unidos 'offshore' y Oriente Medio durante un periodo inicial de seis meses.

La gestora ha reseñado en un comunicado que el vehículo consiste en una cartera diversificada a nivel mundial que incluye aproximadamente 50 acciones de alta convicción alineadas con las tendencias estructurales que darán forma a los mercados del futuro.

Asimismo, han pormenorizado que se ha diseñado para abordar la "creciente preocupación" de los inversores ante un entorno en el que el rendimiento está cada vez más concentrado en un reducido grupo de compañías.

En esa línea, han ahondado en que el fondo emplea un enfoque dinámico para la inversión en renta variable global, yendo más allá de los fondos e índices tradicionales para identificar oportunidades emergentes y empresas con potencial de crecimiento a largo plazo, apoyándose en un proceso de optimización propio para minimizar sesgos y mejorar la diversificación.

La estrategia está gestionada por Richard Clode y Nick Harper y se apoya en el equipo global de expertos de Janus Henderson en áreas como tecnología, salud, finanzas, inmobiliario, mercados emergentes, sostenibilidad y recursos naturales.

El fondo utiliza temas como automatización más inteligente, movilidad, cambios en el estilo de vida, longevidad, biotecnología, soberanía y cero emisiones netas 2.0 para orientar la generación de ideas, con una selección de valores ascendente basada en la convicción.

"Hemos creado una cartera de alta convicción diseñada para capturar los valores más destacados que impulsan la mayor parte de la rentabilidad de la renta variable global", ha explicado el propio Clode.

Por su parte, el consejero delegado de Janus Henderson, Ali Dibadj, ha señalado que este acuerdo de desarrollo y distribución conjunta de productos con HSBC refleja el compromiso compartido de poner a los clientes en primer lugar.

