Irán acusa a EE.UU. incitar a la violencia con su apoyo a las protestas

Teherán, 8 ene (EFE).- Irán acusó este jueves a Estados Unidos de incitar a la violencia y el terrorismo con sus “engañosas” declaraciones de apoyo a las protestas que sacuden al país persa desde hace 12 días y en las que han muerto 38 personas hasta ahora.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condena las injerencias y engañosas declaraciones de los funcionarios estadounidenses con respecto a los acontecimientos internos de Irán, describiéndolas como una clara indicación de la continuación de la hostilidad de Washington hacia la gran nación de Irán”, indicó este departamento en un comunicado.

La diplomacia iraní consideró Washington aplica una “política de máxima presión, amenazas e injerencia en los asuntos internos de Irán, con el objetivo de incitar a la violencia y el terrorismo y crear disturbios e inseguridad en Irán”.

Teherán aseguró que Estados Unidos libra una “una guerra económica” contra la República Islámica con las sanciones que limitan su economía y operaciones psicológicas con la diseminación de información falsa y las amenazas de intervenciones militares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado a Irán con nuevos ataques si mueren más manifestantes en las protestas, mientras que Israel ha mostrado su apoyo.

El comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, advirtió ayer que Irán considera como una amenaza las declaraciones de Trump, y no permitirá que continúen sin respuesta.

En junio de 2025, Israel e Irán libraron una guerra de 12 días de duración, iniciada por el Estado judío, que bombardeó instalaciones militares, civiles y nucleares iraníes, y en respuesta Teherán atacó con misiles.

Estados Unidos participó en el conflicto con el bombardeo de las tres principales instalaciones nucleares iraníes.

Las protestas se han extendido a 111 ciudades de las 31 provincias del país en unos choques que se han cobrado la vida de 38 personas, de ellos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad y el resto manifestantes, cerca de un millar han resultado heridas y 2.076 manifestantes han sido detenidos, según datos de organizaciones de derechos humanos. EFE