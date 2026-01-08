Guterres lamenta la decisión de Trump de "retirar" a EEUU de decenas de entidades de la ONU

La administración estadounidense, encabezada por Donald Trump, formalizó la instrucción para que todas las dependencias y agencias del gobierno federal se abstengan de participar o financiar a 31 entidades bajo el paraguas de Naciones Unidas y 35 organismos internacionales adicionales, según detalló Europa Press. Esta medida, adoptada tras la firma de un memorando presidencial, recortó el respaldo financiero y la colaboración de Estados Unidos con múltiples instancias multilaterales, en un contexto marcado por los argumentos de la Casa Blanca sobre la eficiencia y los alineamientos ideológicos de dichos organismos. Como consecuencia, António Guterres, secretario general de la ONU, expresó inquietud y lamentó públicamente la decisión.

De acuerdo con Europa Press, Guterres ha enfatizado mediante su portavoz, Stéphane Dujarric, que el cumplimiento de los presupuestos ordinarios y de mantenimiento de la paz, aprobados por la Asamblea General de la ONU, constituye una responsabilidad legal para todos los Estados que forman parte de la organización, incluyendo a Estados Unidos, en virtud de la Carta de Naciones Unidas. El portavoz afirmó en rueda de prensa que las entidades de Naciones Unidas continuarán aplicando sus mandatos conforme a las instrucciones definidas por los Estados miembros, insistiendo en que seguirán realizando su labor “con determinación”, y argumentando que la ONU mantiene un compromiso fundamental con las personas beneficiarias de sus programas.

Este episodio surge después de que Trump acusara públicamente a algunas organizaciones internacionales de contraponerse a los intereses nacionales estadounidenses. El mandatario estadounidense justificó que la suspensión de fondos tenía como objetivo impedir que el dinero público estadounidense respaldase instituciones que, desde la perspectiva de Washington, privilegian agendas globalistas o gestionan asuntos críticos de manera ineficaz. En palabras de Trump, varios de los organismos implicados “socavan la independencia” de Estados Unidos al promover políticas consideradas radicales en materia climática, proyectos de gobernanza mundial y otros programas ideológicos que el gobierno ubicó en desacuerdo con la soberanía y la fortaleza económica estadounidense, reportó Europa Press.

Este movimiento institucional remite a anteriores determinaciones del Ejecutivo de Trump dirigidas a distanciar a Estados Unidos de compromisos multilaterales. Entre ellas se encuentran la retirada del Acuerdo Climático de París y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU), así como la supresión de financiación para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), según consignó Europa Press. Tanto el Acuerdo Climático de París como el CDHNU y la UNRWA forman parte de las instancias que el gobierno estadounidense consideró contrarias a sus prioridades estratégicas y políticas.

Dentro del documento rubricado por Trump se subraya la prohibición para que las agencias federales estadounidenses participen en los organismos afectados y se canalicen recursos presupuestarios hacia sus actividades. Esto supuso una alteración sustancial en la tradicional política exterior de Estados Unidos, marcada históricamente por una activa presencia en la financiación y la toma de decisiones en el sistema multilateral internacional, publicó Europa Press. A la vez, la Casa Blanca argumentó que la revisión de su apoyo respondía tanto a criterios de eficacia y racionalidad en el uso de recursos como a una defensa de los intereses nacionales frente a lo que considera presiones globalistas.

Durante su intervención, el portavoz de la ONU subrayó la relevancia del multilateralismo y el cumplimiento escrupuloso de las obligaciones asumidas por los Estados miembros, según expresó Europa Press. Dujarric puntualizó que las agencias de la organización internacional conservarán su compromiso con la misión asignada y atenderán a quienes dependen de sus servicios, independientemente de las posiciones adoptadas por ciertos Estados miembros.

La decisión estadounidense ha sido interpretada dentro de Naciones Unidas como un desafío al principio de cooperación internacional que sustenta la organización y sus entidades afiliadas. De acuerdo con Europa Press, varias de las instituciones afectadas desempeñan roles clave en la respuesta global a problemáticas como el cambio climático, la promoción y defensa de los derechos humanos, la asistencia humanitaria y los procesos de consolidación de la paz y la seguridad internacionales. La reducción de fondos estadounidenses para dichos programas genera incertidumbre respecto a la continuidad de determinadas líneas de trabajo en regiones y contextos vulnerables, lo que representa un reto para los mecanismos de coordinación y financiación internacional.

A lo largo de los meses previos a este anuncio, la administración de Trump ha expresado reiteradamente su escepticismo hacia la gestión y los objetivos de algunos organismos internacionales, aludiendo a la prioridad de la agenda interna y a la necesidad de someter a revisión las aportaciones económicas y decisiones participativas de Washington, según informó Europa Press. El memorando firmado el miércoles refuerza un patrón de acción caracterizado por el énfasis en la autonomía estratégica estadounidense y la restricción de la colaboración internacional bajo parámetros definidos por la actual administración.

La respuesta de Naciones Unidas, a través de la comunicación de su máximo representante y de los portavoces oficiales, insiste en el carácter obligatorio de los compromisos asumidos por los Estados miembros y en la continuidad de su misión, a pesar de las alteraciones en el apoyo financiero o participativo de determinadas naciones. Este escenario abre un periodo de cambios respecto al papel de Estados Unidos dentro del orden internacional y plantea interrogantes sobre los mecanismos de sostenimiento y ejecución de los mandatos multilaterales en casos de decisiones similares por parte de otros países integrantes de la organización, consignó Europa Press.