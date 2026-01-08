Guindos (BCE) advierte de que la crisis de la vivienda puede "cercenar" el crecimiento de España

Durante una intervención en un acto de Vocento y XLSemanal, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, resaltó que la regulación actual en España ha limitado la oferta de alquiler en un contexto marcado por un fuerte incremento de la demanda, lo que genera un encarecimiento del acceso a la vivienda y dificultades para la movilidad laboral y el acceso de los jóvenes al mercado inmobiliario. Desde su perspectiva, este fenómeno constituye un “cuello de botella” que pone en riesgo la continuidad del dinamismo económico del país. Guindos advirtió, según publicó XLSemanal, que tal situación podría incluso “cercenar el crecimiento de la economía española”.

De acuerdo con el medio, Guindos situó el origen de la presión sobre el mercado de la vivienda en varios factores que han impulsado la expansión económica reciente. Uno de los principales ha sido el notable crecimiento de la población, impulsado en buena medida por la inmigración, así como el impacto del turismo y los fondos europeos NextGeneration. Aunque destacó que la economía nacional exhibe, en términos generales, una posición favorable respecto a la media europea, con un crecimiento del PIB que en 2025 fue el doble que el de la eurozona, subrayó que cerca de la mitad de ese crecimiento económico en los últimos años responde al aumento de la población residente. Según los análisis del Banco Central Europeo citados por el propio Guindos, si se descontara el efecto de la inmigración, el avance de la economía española se situaría a niveles similares al del promedio comunitario.

El exministro de Economía de España mencionó que la percepción ciudadana del crecimiento no necesariamente se alinea con las cifras macroeconómicas, y explicó que en países con menor aumento de población se observa un mayor crecimiento de la renta per cápita respecto a España. Este desajuste entre los datos agregados y la realidad individual, explicó Guindos según recogió Vocento, puede generar desconcierto entre los ciudadanos.

Acerca de la regulación existente sobre el mercado de alquiler, el vicepresidente del BCE argumentó que limita la capacidad de respuesta a la nueva demanda habitacional, especialmente porque la construcción de nuevas viviendas requiere tiempo. El alquiler, indicó, representa la principal vía de absorción inicial de la presión demográfica. La insuficiencia de la oferta, unida al incremento poblacional, está derivando en un alza de los precios de la vivienda, según detalló XLSemanal. Este contexto afecta el acceso de los jóvenes a la vivienda y restringe la movilidad interna de la mano de obra, lo que puede comprometer la dinámica positiva de la economía nacional.

Guindos también defendió la inmigración como un factor necesario para la sostenibilidad demográfica del país, aunque consideró que debe gestionarse de forma ordenada para evitar extremos, en contraste con los modelos aplicados en otras naciones. De acuerdo con el vicepresidente del BCE, abordar el reto del acceso a la vivienda implica revisar la regulación vigente para desbloquear un mercado actualmente tensionado.

Más allá del impacto inmediato sobre la vivienda, las advertencias de Guindos, reportadas en el acto de Vocento y XLSemanal, apuntan a los riesgos de mantener el actual modelo de crecimiento si no se corrige el desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado de alquiler. Para este economista, aunque España cuenta con factores estructurales sólidos, como un sistema financiero saneado y mayores niveles de competitividad logrados tras la reforma laboral de 2012, los factores coyunturales recientes —especialmente el aumento de población y el efecto de los fondos europeos— han sido determinantes para el ritmo económico vivido.

Al ser consultado sobre posibles medidas, Guindos evitó plantear propuestas específicas, pero reiteró su recomendación de proceder a una “reconsideración general de lo que es la regulación del mercado de la vivienda”. Según lo recogido por XLSemanal, este ajuste normativo buscaría eliminar los obstáculos que actualmente impiden incrementar la oferta de alquiler y dar salida a la creciente demanda. Guindos alertó de que, de no afrontarse el problema, el crecimiento económico experimentado hasta ahora puede verse comprometido.

El vicepresidente del BCE concluyó que la sostenibilidad del modelo económico español depende, en gran parte, de solucionar la restricción de acceso a la vivienda, un problema que ya evidencia consecuencias en la capacidad de la economía para absorber el crecimiento poblacional y mantener el dinamismo actual. A lo largo de su intervención, insistió, según consignó Vocento, en la importancia de adaptar el marco regulatorio a la nueva realidad demográfica y social, buscando un equilibrio entre demanda y oferta de viviendas para evitar que se convierta en un limitante estructural del progreso económico.