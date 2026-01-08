Fujifilm lanza una cámara que permite grabar y hacer fotos inspiradas en todas las décadas desde los años 30

El modelo Instax mini Evo Cinema de Fujifilm incorpora la funcionalidad de imprimir imágenes seleccionadas de vídeos breves, acompañadas por un código QR que permite recuperar el vídeo desde cualquier dispositivo móvil. Esta prestación, presentada en un comunicado oficial por la empresa japonesa, busca facilitar tanto la conservación física de los recuerdos en formato instantáneo, como la posibilidad de compartirlos y reproducir su versión digital en redes sociales o de forma privada.

De acuerdo con la información publicada por Fujifilm, la Instax mini Evo Cinema estará disponible en el mercado japonés a partir del 30 de enero de 2026. Esta cámara híbrida fusiona capacidades de grabación de video y captura fotográfica, junto a la impresión instantánea, característica de las series Instax. El aparato cuenta con un diseño de empuñadura vertical que toma como referencia la "FUJICA Single-8", cámara de 8 mm presentada por Fujifilm en 1965, cuyo objetivo era competir con las populares cámaras Super 8 de la época. La inspiración de este diseño refuerza el carácter nostálgico y retro de este nuevo dispositivo.

Entre las novedades técnicas más destacadas, Fujifilm detalló la inclusión de un selector de época denominado "Eras Dial". Esta herramienta permite al usuario escoger una década específica, desde los años treinta hasta la década de 2010, para aplicar filtros y efectos visuales que reproducen estilos icónicos de cada periodo. Una de las opciones más llamativas corresponde al filtro de 1960, que emula la textura y apariencia de las grabaciones hechas con cámaras de película de 8 mm, replicando la atmósfera visual de mediados del siglo XX.

La Instax mini Evo Cinema admite la grabación de clips de hasta 15 segundos, así como la captura de fotografías convencionales. Tanto las imágenes fijas como los videos se visualizan en la pantalla trasera del aparato, donde el usuario puede seleccionar los momentos precisos que desea imprimir. Cada vez que se imprime una imagen proveniente de un video, la cámara genera un código QR añadido a la copia física; al escanear este código, se accede a la reproducción del clip original con un marco instax personalizado o se puede descargar directamente para compartir.

Según comunicó Fujifilm, este método no solo facilita la preservación tangible de los contenidos creados, sino también la interacción inmediata con ellos: "la mini Evo Cinema convierte los datos de video capturados en un código QR y crea una impresión instax junto con una imagen fija recortada del video, lo que permite a los usuarios 'enviar un video'". De esta forma, el dispositivo apunta a cubrir tanto demandas lúdicas como funcionalidades prácticas al combinar la experiencia analógica con la inmediatez digital.

El desarrollo de la Instax mini Evo Cinema responde a una tendencia de mercado donde la revalorización de formatos visuales retro y la facilidad para compartir contenidos audiovisuales constituyen prioridades para los usuarios. Fujifilm remarcó que los marcos y efectos personalizables buscan capturar el atractivo de distintas generaciones, adecuando la cámara a preferencias muy variadas en cuanto a estética e historia visual.

Además, la utilidad de los códigos QR amplía el alcance social de las impresiones, ya que cualquier persona puede revivir el video asociado desde su teléfono móvil, sin depender de un dispositivo específico de Fujifilm. Esto refuerza el potencial de la mini Evo Cinema para convertirse en un medio de comunicación interpersonal en entornos familiares, de amistad o profesionales, sin descuidar la vertiente creativa.

El lanzamiento, que se producirá inicialmente en Japón, anticipa que la compañía evaluará la recepción para posibles expansiones a otros mercados. El modelo Instax mini Evo Cinema se integra en la serie Evo, que ya explora formas alternativas de registrar y compartir recuerdos, como parte de la estrategia global de Fujifilm en el mercado de fotografía instantánea e híbrida.