El Ejército sirio confirma bombardeos contra posiciones de las FDS en Alepo

El comunicado de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) difundido por Telegram afirma que después de tres días seguidos de bombardeos con tanques, cohetes y otras armas pesadas, las tropas sirias han intensificado sus ofensivas en los distritos de Sheij Maqsud y Ashrafiyé, provocando el desplazamiento de miles de residentes de Alepo. En el contexto de estas acciones, las FDS han acusado al gobierno de Damasco de intentar aterrorizar a la población civil y forzar su salida, al tiempo que atribuyen la plena responsabilidad por los ataques y sus consecuencias al Ejecutivo y sus entidades asociadas. Estas denuncias coinciden con la confirmación oficial del inicio de una campaña militar del Ejército sirio, según información adelantada por la agencia estatal SANA.

Según publicó SANA, las fuerzas armadas sirias declararon que los bombardeos están dirigidos contra lo que denominan "cuarteles generales, puestos militares y centros de lanzamiento de operaciones" de las milicias kurdas dentro de estos barrios, los cuales habían sido identificados un día antes como objetivos militares prioritarios. El Ejército Árabe Sirio argumentó que la finalidad de la operación es “neutralizar posiciones estratégicas” controladas por las FDS, en el marco de un plan militar más amplio para recuperar áreas en la provincia de Alepo consideradas importantes desde el punto de vista operativo.

De acuerdo con el informe de las FDS, después de los bombardeos se produjo un avance terrestre que involucró aproximadamente 70 tanques y vehículos blindados, una cantidad indeterminada de transportes militares y la participación de miles de combatientes, con el respaldo de drones de combate. La organización kurda denunció que estas operaciones han impactado en todas las zonas de los barrios mencionados, así como en áreas limítrofes, generando graves riesgos para la población civil.

Las autoridades kurdas, según el comunicado recogido por varios medios, insistieron en que estas acciones constituyen una amenaza directa a los habitantes locales. Miles de civiles han tenido que abandonar sus hogares de manera precipitada en las últimas horas, debido al peligro inminente de los enfrentamientos y la avanzada militar. Informes locales confirman una salida masiva de residentes, algunos de los cuales buscaron refugio en las zonas orientales de Alepo y otros destinos menos expuestos a los enfrentamientos.

Por su parte, el Ejército sirio justificó las operaciones al clasificar ambos barrios como “objetivos militares legítimos” y anunció la apertura de “corredores humanitarios” con el propósito de permitir la evacuación segura de la población civil. Según información publicada por la agencia SANA, esta medida pretende reducir el riesgo de víctimas durante los ataques y facilitar la salida ordenada de quienes se encuentran en las zonas de mayor peligro.

La tensión entre Damasco y las fuerzas kurdas se ha incrementado desde el estancamiento en las negociaciones sobre la integración de las milicias en las estructuras estatales y la determinación del papel de las autoridades kurdas semiautónomas en un eventual acuerdo político para Siria, especialmente después de la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024. El medio SANA precisó que esa falta de avances en las conversaciones contribuyó al deterioro del ambiente de seguridad en la región.

Las FDS, en su declaración, advirtieron que la ofensiva militar, sumada al uso de armamento pesado y al movimiento masivo de tropas, además del respaldo aéreo no tripulado, evidencia una escalada destinada a modificar el equilibrio de fuerzas en el norte sirio. Insistieron en que los corredores humanitarios ofrecidos por Damasco no compensan los daños ocasionados por el ataque ni las consecuencias del desplazamiento forzado de la población civil.

De acuerdo con SANA y las fuentes militares consultadas, la ofensiva siria responde a la preocupación por el fortalecimiento de posiciones armadas kurdas en zonas consideradas sensibles para la seguridad nacional. Los responsables militares sirios remarcaron que la recuperación de estos barrios forma parte de los planes oficiales para la consolidación del control estatal en todo el territorio tras el cambio de poder en el país.

Las organizaciones kurdas insistieron ante la prensa en que la estrategia de Damasco ha acentuado el desarraigo y la incertidumbre de comunidades que residían desde hace años en estos barrios. Además, señalaron la magnitud de la intervención militar y la variedad de recursos empleados como prueba de la gravedad de la actual etapa del conflicto interno.

Mientras tanto, la situación humanitaria en Alepo sigue siendo motivo de inquietud para diversas entidades internacionales, según han reportado medios locales e internacionales con base en los comunicados oficiales y testimonios recogidos en el terreno. La multiplicación de bombardeos y movimientos de tropas, así como la apertura de rutas de evacuación, marcan una nueva fase en la confrontación entre el gobierno central y las milicias kurdas del norte sirio.