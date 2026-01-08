El dueño de Uniqlo gana un 11,7% más en su primer trimestre fiscal y mejora previsiones anuales

Fast Retailing, matriz de la firma japonesa de moda Uniqlo, cerró su primer trimestre fiscal --de septiembre a noviembre-- con un beneficio neto atribuido de 147.445 millones de yenes (806 millones de euros), lo que supone un 11,7% más respecto del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la multinacional, que ha revisado al alza sus previsiones anuales y, en consecuencia, también ha incrementado su estimación de dividendo.

En lo que respecta a su facturación, en los tres primeros meses de su ejercicio fiscal las ventas de la compañía alcanzaron un total de 1,02 billones de yenes (5.610 millones de euros), lo que supone un 14,8% más que un año antes.

Por segmentos, las ventas de Uniqlo en Japón reportaron a la empresa 299.069 millones de yenes (1.634 millones de euros), un 12,2% más, mientras que los ingresos internacionales de Uniqlo sumaron 603.863 millones de yenes (3.299 millones de euros), un 20,3% más.

De su lado, la cifra de negocio de la marca GU alcanzó en el trimestre un total de 91.366 millones de yenes (499 millones de euros), un 0,8% por encima de los ingresos contabilizados un año antes.

De cara al conjunto del ejercicio en curso, que concluirá en agosto de 2026, la multinacional espera alcanzar una cifra de negocio de 3,8 billones de yenes (20.760 millones de euros), un 11,7% más, así como un beneficio neto atribuido de 450.000 millones de yenes (2.458 millones de euros), un 3,9% más.

De este modo, para reflejar la revisión al alza de sus estimaciones para el conjunto del año fiscal 2026, la empresa ha revisado su dividendo a cuenta previsto para el ejercicio de 260 a 270 yenes por acción, mientras que el dividendo de final de año también subirá de 260 a 270 yenes por acción. Como resultado, la previsión de dividendo para todo el ejercicio se ha incrementado de 520 a 540 yenes por acción.