El Congreso acogerá un Pleno extraordinario el día 15 para que Albares informe de la postura española sobre Venezuela

La decisión de celebrar una sesión extraordinaria en el Congreso fue confirmada tras recibir el visto bueno de la presidenta Francina Armengol, quien convocó el Pleno para el próximo 15 de enero con el objetivo de debatir la postura española respecto a la situación en Venezuela, de acuerdo con fuentes parlamentarias citadas por el medio. Según informó el medio, la participación del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se produce en el marco de un contexto internacional agitado tras la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial.

Tal como publicó el medio, la petición de comparecencia del jefe de la diplomacia española surgió inicialmente de una solicitud conjunta realizada por Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Podemos. Estos grupos reclamaron que Albares expusiera ante los diputados la posición del Ejecutivo ante la intervención estadounidense ocurrida el pasado 3 de enero y abordara las consecuencias para la política exterior española y la esfera internacional. Posteriormente, el propio ministro expresó su disposición a comparecer de forma voluntaria, razón por la cual no fue necesario convocar a la Diputación Permanente, órgano encargado de sustituir al Pleno durante los recesos parlamentarios.

Según detalló la información del medio, la sesión extraordinaria tiene como objetivo central analizar las repercusiones internacionales derivadas de la captura y extradición de Maduro, así como debatir el futuro político de Venezuela, que ha quedado bajo el liderazgo temporal de Delcy Rodríguez. Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta durante el mandato de Maduro, asumió las competencias tras la intervención extranjera y la detención del expresidente venezolano.

El futuro inmediato de las relaciones diplomáticas entre Venezuela, España y Estados Unidos se considera uno de los temas más relevantes a tratar en este Pleno, según consignó el medio. La evolución de la situación política venezolana, marcada por la sustitución de Maduro por Rodríguez, genera incógnitas acerca de la estabilidad institucional del país sudamericano y del posicionamiento internacional de España y la Unión Europea.

Por otro lado, la intervención estadounidense en Venezuela ha provocado diversas respuestas a nivel parlamentario dentro de España. El Partido Popular ha solicitado que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien comparezca ante los diputados y no únicamente el titular de Exteriores, según reportó el medio. Los populares demandan que Sánchez explique públicamente tanto la reacción del Ejecutivo ante la crisis venezolana como los casos recientes de corrupción que involucran a miembros del PSOE y de su Gobierno.

En su petición formal, el PP solicitó la convocatoria de la Diputación Permanente para tratar estos asuntos y promover un debate público de mayor alcance, según recogió el medio. Sin embargo, este órgano institucional no tiene programada, por el momento, ninguna reunión que aborde la comparecencia del presidente del Gobierno.

La citación a Albares brindará a todos los grupos parlamentarios la posibilidad de expresar sus posiciones respecto a la actuación de Estados Unidos en Venezuela y las posibles consecuencias para la política exterior española. El medio indica que los representantes de distintos partidos podrán examinar el escenario geopolítico regional y preguntar al ministro sobre las prioridades y líneas de acción del Gobierno español ante este cambio de escenario.

El llamado a la transparencia institucional y la revisión del papel de España en el conflicto venezolano constituyen otros aspectos que se han colado en el debate, de acuerdo con lo relatado por el medio. Las distintas fuerzas políticas han mostrado interés en profundizar sobre el alcance de la implicación internacional, el respeto al derecho internacional y el proceso de extradición al que ha sido sometido el expresidente Maduro.

De acuerdo con lo publicado, la agenda del 15 de enero prevé una jornada parlamentaria de intercambio donde se analizarán no solo las implicancias diplomáticas del caso, sino también las posibles derivaciones a nivel político interno. La sesión llega en un contexto parlamentario marcado por la creciente presión al Gobierno y un entorno internacional sujeto a cambios acelerados tras la participación de Estados Unidos en la crisis venezolana, según destaca el medio.