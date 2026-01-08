EEUU insta a la "máxima moderación" en Siria tras los "históricos avances hacia la estabilidad"

El reciente despliegue de tanques y artillería en diversos barrios de Alepo ha coincidido con advertencias sobre los riesgos de cambios demográficos y posibles crímenes de guerra. Según reportó Europa Press, el jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazlum Abdi, manifestó preocupación por las consecuencias de los combates recientes, señalando que los intentos de asaltar zonas kurdas durante procesos de negociación ponen en peligro la vida de civiles y dificultan alcanzar acuerdos políticos en Siria.

El entorno de tensión ha llevado al Gobierno de Estados Unidos a emitir un llamado urgente a la moderación. Europa Press detalló que la administración estadounidense exhortó al cese de hostilidades entre el Ejército sirio y las FDS en Alepo. El enviado especial para Siria, Thomas Barrack, subrayó la importancia de proteger a la población civil y sus bienes, e instó a todas las partes a priorizar la calma. “Instamos a ejercer la máxima moderación y a priorizar la protección de la vida y propiedad de los civiles”, expresó Barrack en sus plataformas oficiales.

El diplomático estadounidense reconoció los “avances hacia la estabilidad, la reconciliación nacional y la reconstrucción tras décadas de un conflicto devastador”, y vinculó estos logros con conversaciones recientes mantenidas con representantes israelíes. Según lo publicado por Europa Press, Barrack calificó estos encuentros diplomáticos como un paso esencial hacia un ambiente de paz ampliada en la región, atribuyendo a Damasco “un firme compromiso de romper el ciclo de violencia, sufrimiento y atrocidades”.

Pese a los avances diplomáticos, la situación en el terreno señala que los objetivos de integración de estructuras políticas y militares en las zonas kurdas aún requieren mayores esfuerzos. El funcionario estadounidense indicó, según cita Europa Press, que la semana anterior estuvieron “a punto de concluir con éxito” un acuerdo de integración de las instituciones en las áreas autónomas kurdas, incluidas las FDS, bajo control de Damasco. No obstante, Barrack consideró que dicha meta sigue siendo alcanzable.

“Junto con nuestros aliados y socios regionales responsables, estamos dispuestos a facilitar los esfuerzos para reducir las tensiones y brindar a Siria y a su pueblo una nueva oportunidad de elegir el camino del diálogo en lugar de la división”, puntualizó Barrack, según comunicó Europa Press. El llamado incluyó a todas las partes involucradas en el terreno —el Gobierno sirio, las FDS, las autoridades locales y otros actores armados— a comprometerse con la desescalada y detener inmediatamente cualquier enfrentamiento.

La respuesta del jefe de las FDS, Mazlum Abdi, recogida también por Europa Press, remarcó las consecuencias humanitarias de la ofensiva. Abdi sostuvo que la postura bélica y los métodos unilaterales para imponer soluciones han resultado en masacres y vulneran los procesos de negociación. Subrayó que el reciente bombardeo sobre barrios kurdos, el desplazamiento de residentes y la entrada violenta de fuerzas militares generan una situación propicia para alteraciones demográficas forzadas y exponen a la población civil a graves peligros. De acuerdo con Abdi, las FDS colaboran desde hace días con distintas facciones para contener los ataques, luego de que el saldo identificado por la organización se contabilizara en más de diez muertos y 64 heridos relacionados con lo que describió como “ataque indiscriminado de las fuerzas gubernamentales”.

La prolongación de la violencia llevó a las autoridades locales a imponer nuevas restricciones en la vida cotidiana de Alepo. Europa Press consignó que, durante la tercera jornada consecutiva de enfrentamientos, el Mando de Seguridad Interna de la gobernación de Alepo dispuso la ampliación del toque de queda a los barrios de Bani Zeid, Al Surián, Al Halak y Al Midán, sumándolos a Ashrafiyé y Sheij Maqsud, donde se centraron inicialmente los combates. Según la agencia oficial SANA, la medida se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, con el objetivo de mantener la seguridad de los habitantes y prevenir cualquier situación que represente una amenaza para la integridad de la población y sus bienes materiales.

Mientras estas restricciones buscan disminuir los riesgos inmediatos y controlar el orden en la ciudad, el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, no ha hecho declaraciones públicas respecto a las últimas acciones en Alepo. La falta de un pronunciamiento oficial ha contribuido a la incertidumbre sobre los próximos pasos a nivel político y militar.

Estados Unidos y sus aliados resaltan que los avances diplomáticos podrían sufrir retrocesos si no cesan las hostilidades y si no se logra sostener un proceso de reconciliación. Según el panorama trazado por Europa Press, la administración estadounidense ve en estos acuerdos potenciales mejoras estructurales para la estabilidad regional, siempre que las partes se adhieran al diálogo y se priorice el bienestar de la población civil sobre cualquier interés militar o territorial.