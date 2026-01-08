CORR. Fernando Clavijo destaca lo "fundamental" del fútbol femenino en Canarias para avanzar en igualdad

Sergio Batista, presidente del Club Deportivo Tenerife Femenino, subrayó el valor que representa la visita del presidente canario como un reconocimiento al esfuerzo diario de las jugadoras y del equipo técnico, así como al crecimiento de un proyecto que busca servir de motor de igualdad en el archipiélago. Batista destacó que este tipo de respaldo institucional resulta clave para fortalecer el recorrido del club y concretar avances tanto a nivel deportivo como social, según consignó el medio que cubrió el encuentro celebrado en las instalaciones de entrenamiento del CD Tenerife.

Durante el acto, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, expuso la relevancia que adquiere el fútbol femenino en el avance hacia una sociedad igualitaria y en la desaparición de estereotipos de género. Según detalló el medio, Clavijo remarcó que los logros del Club Deportivo Tenerife Femenino contribuyen a que niñas y jóvenes puedan identificar referentes femeninos en el deporte de máximo nivel, lo que considera un mecanismo esencial para consolidar la equidad. El mandatario puntualizó que impulsar equipos locales de alto rendimiento tiene efectos positivos tanto en el plano deportivo como en el social.

El respaldo institucional manifestado por Clavijo incluyó el compromiso de reforzar el apoyo a la entidad para garantizar la sostenibilidad del proyecto y su crecimiento en el futuro. El presidente autonómico puso de relieve la estrategia del club orientada a la formación y promoción de futbolistas desde la base, enfatizando la importancia de las categorías inferiores, donde el CD Tenerife actualmente mantiene ocho equipos compitiendo en divisiones menores a la primera categoría, según detalló la información publicada. Esta apuesta por el desarrollo del talento femenino desde edades tempranas busca afianzar la continuidad y la evolución del fútbol femenino en el archipiélago.

En el transcurso de la visita a Tenerife, Clavijo se reunió con jugadoras, integrantes del cuerpo técnico y parte de la directiva del club. La jornada permitió intercambiar opiniones con las responsables del equipo y conocer de primera mano el trabajo que se lleva a cabo en las instalaciones de El Mundialito. Como parte del evento, el presidente autonómico recibió una camiseta del club, gesto que simbolizó la unión de objetivos entre el gobierno regional y el club femenino tinerfeño.

Los portavoces institucionales resaltaron durante el acto el papel del Club Deportivo Tenerife como referente para el fútbol femenino canario y como fuente de inspiración para niñas que aspiran a convertirse en futbolistas profesionales. De acuerdo al reporte del medio presente, el club ha consolidado una estructura que combina el rendimiento de su primer equipo con una labor de base y con la proyección de nuevas generaciones de deportistas. Estos esfuerzos han sido mencionados por las autoridades como una muestra de los avances hacia un modelo deportivo más inclusivo.

El encuentro finalizó con una reunión informal entre la directiva del CD Tenerife y Fernando Clavijo, donde se abordaron los desafíos y proyectos a futuro, bajo la premisa de fomentar alianzas entre instituciones y organizaciones deportivas para fortalecer el fútbol femenino y convertirlo en un motor de cambio social. Según recalcó la cobertura del medio, la jornada buscó también visibilizar la doble vertiente del club como actor deportivo y como agente de transformación cultural orientado hacia la equidad en la sociedad canaria.