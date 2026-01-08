Agenda Informativa de Europa Press para este jueves, 8 de enero (y 2)

Representantes de organizaciones sociales como Cáritas, Cruz Roja, ONCE y la Fundación del Secretariado Gitano mantuvieron reuniones en la sede del PSOE para analizar el Marco Financiero Plurianual, la financiación de la Política Agrícola Común (PAC), el Programa LIFE y la estructura actual del presupuesto europeo. Según consignó Europa Press, estas conversaciones incluyeron la evaluación de nuevas medidas presupuestarias, así como encuentros posteriores de la ejecutiva de la Unión Europea del PSOE con sectores sociales y medioambientales sobre los paquetes Ómnibus relativos a naturaleza, uso de pesticidas y deforestación.

Durante esta jornada, la agenda informativa publicada por Europa Press informó que la reina Letizia encabezó la ceremonia de entrega de los premios internacionales de periodismo de 'El Mundo', evento en el que estuvo acompañada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra. Las actividades se desarrollaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde los medios de comunicación tuvieron acceso desde las 10.00 horas y la ceremonia central se programó a las 11.30 horas.

En paralelo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, convocó un comité de crisis a las 10.45 horas en la sede del Ministerio para analizar los recientes casos de asesinatos relacionados con violencia de género. Europa Press detalló que antes del inicio del comité, la ministra ofreció declaraciones a los medios. Por la mañana también tuvo lugar una presentación institucional relevante: en la sede de la Dirección General de Tráfico, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expuso el balance provisional de siniestralidad vial correspondiente a 2025.

En materia de medio ambiente, Europa Press reportó que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, realizó el lanzamiento de la primera campaña de publicidad institucional del gobierno dedicada a la concienciación sobre el cambio climático. El acto culminó con la intervención de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Sumado a estas actividades, el seguimiento de la evolución del precio de la electricidad obtuvo protagonismo en Sevilla, al realizarse una rueda de prensa convocada por la organización Facua en su sede nacional y, simultáneamente, transmitida por streaming. El objetivo fue explicar la situación actual del recibo de la luz y abordar inquietudes de los consumidores.

Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, mantuvo una serie de encuentros en la sede del Ministerio, comenzando a las 11.00 horas con el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco. Más tarde, según publicó Europa Press, continuó con representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) y de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). Estos encuentros buscaron abordar asuntos clave para el sistema educativo, la representación de alumnos y la cooperación institucional.

Dentro del contexto cultural, el Teatro de La Abadía, junto a diversas compañías teatrales, presentó la adaptación de la novela "Una forma de vida" de Amélie Nothomb, y se inauguró en la Galería Leandro Navarro la exposición “Maillol - Manolo. La escultura pura”, según el desglose de eventos proporcionado por Europa Press. Otro evento cultural destacado fue la rueda de prensa sobre la obra “Gula/Gola”, celebrada en el Teatro Valle-Inclán en su sala El Mirlo Blanco, actividad que se desarrolló tanto de modo presencial como a través de YouTube.

En el ámbito sanitario, la ministra de Sanidad, Mónica García, sostuvo una videoconferencia con el ministro de Salud de Rumanía, Alexandru Rogobete, para tratar temas de interés bilateral. Al mismo tiempo, organizaciones médicas como CESM, Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, Amyts, O'MEGA y Sindicato Médico de Euskadi realizaron en la sede de CESM una rueda de prensa orientada a informar sobre los últimos avances en las negociaciones para formar un frente sindical profesional común y posicionarse frente al borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad.

Por último, Europa Press indicó que la Embajada de Palestina fue escenario de la presentación del libro 'Palestina. Crónica de un genocidio', de Enrique Olaya, con la participación de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. En el mismo bloque cultural, RTVE presentó oficialmente a los cuatro presentadores seleccionados para el Benidorm Fest 2026: Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. El evento se realizó en la Sala de Comunicación de Torrespaña y concluyó con una sesión fotográfica.

La agenda cerró con la toma de posesión de Laura Barbas Calvo como nueva directora general del Instituto Geográfico Nacional, ceremonia que respaldó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, según detalló Europa Press.