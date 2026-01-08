Aburto dice que la eliminación del Athletic "tiene que hacer pensar al equipo" y pide "levantarse muy rápido"

La reflexión sobre el futuro inmediato del Athletic Club ha cobrado relevancia tras una serie de resultados adversos, según indicó el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Durante una entrevista con Onda Cero, citada por Europa Press, el mandatario municipal enfatizó la importancia de reaccionar con rapidez luego de la eliminación del equipo en la Supercopa, en la que el Barcelona superó al conjunto rojiblanco con un marcador de cinco goles. Según señaló Aburto en las declaraciones reproducidas por Europa Press, el revés debe servir como un motivo de análisis para la plantilla de cara a los compromisos que el club debe enfrentar próximamente en el calendario deportivo.

El alcalde de Bilbao describió la actuación del Athletic frente al Barcelona como inusual para los estándares del club. “Que te gane el Barcelona entra dentro de lo normal, pero la forma en la que ganó nos tiene que hacer pensar y tiene que hacer pensar al equipo”, expresó Aburto según recogió Europa Press. En este sentido, subrayó que, más allá del resultado específico, lo relevante reside en la reacción que el equipo demuestre tras la derrota sufrida en la semifinal de la Supercopa.

De acuerdo con lo difundido por Europa Press, Aburto manifestó que el club atraviesa un período clave, ya que los próximos encuentros de enero resultarán determinantes para definir si el equipo se posiciona en los puestos altos de la clasificación o queda fuera de la lucha por objetivos relevantes. Además, mencionó la importancia de analizar los próximos desafíos relacionados con la Copa y la Liga de Campeones, ámbitos donde el Athletic aún mantiene expectativas de avanzar.

El desarrollo y la sede de la Supercopa fueron otros de los aspectos que Juan Mari Aburto abordó en la entrevista, de acuerdo con Europa Press. El alcalde expresó su extrañeza ante la celebración de una competición a la que las aficiones no pueden acudir presencialmente debido a la localización en Arabia. Según indicó, “el dinero tiene un peso excesivo en el mundo del fútbol y se olvida que una parte muy importante del fútbol es la afición, que ayer solamente pudo disfrutar por la televisión”. Así, Aburto expuso su percepción sobre el impacto que tiene la distancia de la sede en la experiencia de los seguidores del club y el valor sentimental que se pierde al no contar con su presencia en el estadio.

También se refirió a las palabras del futbolista Iñaki Williams, que calificó de forma explícita su descontento respecto a disputar la competición fuera del país: “una mierda”, dijo el jugador. Aburto consideró comprensible la manifestación de Williams, especialmente considerando que el delantero atraviesa una etapa personal significativa tras haber sido padre recientemente. Europa Press puntualizó que el propio alcalde subrayó la importancia de la cercanía del público durante este tipo de campeonatos y el papel que juega la afición en el ambiente y el ánimo de los equipos.

La eliminación del Athletic, unida a las circunstancias en las que se ha disputado la competición, lleva a distintos actores vinculados al club a valorar tanto el estado deportivo como el contexto general que rodea al fútbol profesional, puntualizando la relación entre intereses económicos, tradición y sentimiento de pertenencia que caracteriza a las grandes citas deportivas. Según publicó Europa Press, la posición del club y su desenvolvimiento en los desafíos inmediatos como la Liga, la Copa y torneos internacionales dependerán en gran medida de la capacidad de los jugadores y el cuerpo técnico para asimilar la derrota y transformar esa experiencia en motivación ante los siguientes encuentros.

La situación generada tras la derrota y la eliminación de la Supercopa ha reabierto debates ya existentes sobre el lugar de las aficiones en los grandes torneos y el equilibrio entre intereses económicos y la conservación de la identidad tradicional del fútbol, temática que actores institucionales y deportivos han vuelto a traer a la agenda tras lo ocurrido en Arabia, según Europa Press.