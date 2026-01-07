VÍDEO: El Ibex 35 abre a la baja (-0,1%), con Repsol cayendo más de un 2% y pendiente del crudo y de Venezuela

Delcy Rodríguez, recientemente designada como máxima autoridad de Venezuela, se posicionó en el centro del debate bursátil tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un acuerdo para la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad por parte del gobierno venezolano a la administración estadounidense. Según publicó Europa Press, la noticia impulsó un análisis inmediato por parte de los inversores acerca de las consecuencias comerciales y geopolíticas de la operación, en una jornada marcada por la dependencia de compañías como Repsol de los flujos energéticos venezolanos. Así, el Ibex 35, principal índice bursátil español, experimentó una apertura en negativo, con una caída del 0,11% y situándose en los 17.628 puntos a las 9:00 horas.

El retroceso, explicado por Europa Press en su reporte matinal, se produjo tras los máximos que la bolsa madrileña y Wall Street registraron la jornada anterior. En el mismo inicio de sesión, la tendencia bajista se acentuó, con el índice extendiendo la caída hasta el 0,20% en los primeros quince minutos de operaciones. El anuncio de Trump en la plataforma Truth Social incluyó detalles sobre el mecanismo del acuerdo: “Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos”, comunicó el mandatario. Además, especificó que la comercialización de este crudo se realizaría “a su precio de mercado” y que los fondos serían gestionados directamente por la presidencia de Estados Unidos para asegurar su utilización “en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”.

Repsol figuró como la compañía más afectada ante la incertidumbre generada por el anuncio. Según detalló Europa Press, la multinacional energética española, con intereses significativos en Venezuela, registraba una bajada del 2,3% en la apertura, con el título cotizando a 16,25 euros. Otras empresas también mostraron pérdidas en los primeros compases de la jornada: BBVA caía un 1,3%, Santander retrocedía un 0,49%, Grifols disminuía un 0,35% y CaixaBank sufría un descenso del 0,33%.

Dentro del selectivo, algunos valores contrarrestaron las caídas. De acuerdo con Europa Press, ArcelorMittal lideró las subidas con un avance del 2,8%, seguida por Acciona Energía (subida del 1,6%), Indra (alza del 1,1%), Ferrovial (subió un 1%) e Inditex (incremento del 0,98%). En el ámbito empresarial, el reparto de dividendos también focalizó la atención: CIE Automotive anunció el pago de 0,47 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, mientras que Redeia distribuyó 0,20 euros brutos por título, igualmente correspondientes a los resultados de 2025.

El contexto internacional comenzó la jornada con comportamientos divergentes entre los principales mercados europeos. Los índices de Fráncfort y París presentaron incrementos, con avances respectivos del 0,4% y del 0,2%, según reportó Europa Press, en tanto que Londres marcó un descenso del 0,2%. El panorama monetario mostró al euro cotizando frente al dólar en 1,1684, mientras que el tipo de interés para el bono español a 10 años descendió hasta el 3,249%.

El comportamiento del mercado de petróleo también influyó en la jornada bursátil. El precio del barril de Brent, referencia para Europa, disminuyó en algo más del 1% hasta cotizar a 60,07 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, bajó un 1,4% hasta situarse en 56,33 dólares. Estas oscilaciones resultan relevantes para empresas energéticas españolas que mantienen operaciones en Latinoamérica, según consignó Europa Press.

La jornada bursátil española estuvo caracterizada por la atención a los movimientos internacionales en el sector energético y la influencia directa que estos generaron sobre compañías del Ibex 35. La reacción inicial de los inversores se mantuvo suscrita a la evolución de los precios del crudo y a la concreción del acuerdo anunciado por el gobierno estadounidense con las autoridades de Venezuela, así como al comportamiento generalizado de las bolsas europeas y los instrumentos financieros relevantes.