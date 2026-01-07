Vicky Martín Berrocal y su familia regresan a España tras sus exclusivas vacaciones en Dubai

Alba Díaz y Marcos Terrones se convirtieron en foco de atención tras su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, cuando ambos lucieron prendas ligeras pese a las bajas temperaturas de la capital española. Según consignó Europa Press, la pareja, que mantiene una relación sentimental desde mediados de 2024, suscitó comentarios sobre una posible boda, incrementándose los rumores alimentados por la reciente celebración de las Navidades en compañía de la familia de Alba.

El medio Europa Press detalló que el regreso de Vicky Martín Berrocal, junto a su madre Victoria Martín, su hermana Rocío Martín Berrocal y su hija Alba Díaz, marcó el cierre de unas exclusivas vacaciones familiares en Dubái. La diseñadora, visiblemente sonriente pese al cansancio tras el vuelo, se dirigió a la prensa apostada en la terminal para extender sus deseos de “feliz año”, mientras su entorno más cercano la acompañaba en el recorrido desde el desembarque.

Durante su estancia en Emiratos Árabes, el grupo combinó actividades turísticas con experiencias de relajación propias del entorno lujoso del destino, según publicó Europa Press. El clan familiar celebró la Nochevieja junto al artista Domingo Zapata, quien mantiene una estrecha amistad con la diseñadora sevillana. Tras unos días en los que compartieron espacios y momentos, tanto en familia como en compañía del círculo de allegados que se unió a las celebraciones, el 6 de enero pusieron fin al viaje para retomar sus agendas laborales en España.

En cuanto a la relación de Alba Díaz y Marcos Terrones, Europa Press reportó que ambos se mantuvieron juntos durante el viaje y a su regreso, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre un inminente compromiso. No obstante, la propia influencer señaló a los reporteros que, al menos por el momento, no consideran dar paso al matrimonio y expresó: “Estoy enamoradísima, ya sabes”, refiriéndose a sus sentimientos hacia Terrones. Además, Díaz compartió sus emociones respecto a la experiencia en el extranjero, indicando que aunque disfrutó de las vacaciones en Dubái, también sintió la ausencia de seres queridos, concretamente de su padre, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, quien no pudo unirse a la familia en la celebración. Alba comentó: “He echado de menos a familiares que no están aquí, mi papá, ¿no? está en otro lado”.

Durante estos días, la familia Martín Berrocal tuvo la oportunidad de festejar el anuncio de una nueva temporada de su docuserie 'Las Berrocal', cuyo éxito ha reforzado aún más la imagen de unidad que despliegan tanto en pantalla como fuera de ella, detalló Europa Press. El tiempo de descanso y reencuentro familiar se vio marcado por gestos de complicidad y celebraciones, tanto privadas como compartidas con figuras del entorno artístico.

De regreso en Madrid, las actividades profesionales y compromisos del clan Berrocal se perfilan como centrales para el año que comienza, de acuerdo con los planes expresados durante su paso por el aeropuerto. Las declaraciones públicas, el clima de cercanía familiar y la acogida mediática reflejaron el interés que esta familia genera en el ámbito social y cultural español, luego de un inicio de año marcado por viajes, celebraciones y proyectos compartidos.