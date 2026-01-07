Rubio explica que el plan de EEUU para Venezuela pasa por tres fases: estabilidad, recuperación y transición

En el plan oficial estadounidense, algunas de las etapas contempladas podrían implementarse de manera simultánea y no en estricta sucesión, según puntualizó Marco Rubio. El secretario de Estado detalló que la administración de Donald Trump estructura su estrategia en Venezuela a través de tres grandes bloques: primero se busca consolidar la estabilidad en el país tras la detención de Nicolás Maduro; a esta acción seguirán la recuperación económica mediante la apertura del acceso internacional al petróleo venezolano y, por último, una transición política centrada en la reconciliación nacional y la liberación de opositores. Tal como informó el medio original, Rubio compartió estos pormenores con la prensa desde Washington, destacando que se prevé facilitar próximamente más detalles sobre la hoja de ruta adoptada desde la capital estadounidense.

Según Rubio, el primer objetivo del gobierno de Estados Unidos consiste en evitar que Venezuela caiga en una situación de caos institucional o social. En sus declaraciones, el funcionario explicó que para lograr dicha estabilidad, Washington se encuentra incautando petroleros y se dispone a concretar un acuerdo destinado a liberar el petróleo que permanece acumulado en Venezuela, bloqueando de esta forma posibles focos de desestabilización y garantizando un mínimo funcionamiento de la economía local. El proceso de incautación y maniobra sobre el crudo venezolano se enmarca, según reportó el medio fuente, en la primera de las fases descritas por Rubio, orientada principalmente a recuperar el control y evitar crisis adicionales.

Un segundo eje del plan estadounidense, tal como detalló Rubio y reprodujo la fuente original, establece la recuperación económica del país suramericano. El secretario remarcó la intención de Washington de "garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al petróleo venezolano". De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, este acceso al sector petrolero venezolano pretende dinamizar el flujo internacional de hidrocarburos y reactivar la producción, considerada estratégica para la economía de Venezuela y relevante para mercados energéticos globales.

El mismo bloque de "recuperación" económica incluye una dimensión política y social. El jefe de la diplomacia estadounidense expuso que se pondrá en marcha simultáneamente un proceso de reconciliación nacional, donde las fuerzas de oposición podrán obtener amnistía, ser liberadas de centros penitenciarios o regresar al país si se encuentran en el exilio. El propósito de estas medidas, según publicó la fuente, radica en fortalecer la sociedad civil venezolana y generar condiciones para una reconstrucción del entramado social y político, con el retorno y la participación activa de dirigentes opositores tradicionalmente marginados o perseguidos por las estructuras afines al gobierno de Maduro.

En lo que respecta al tercer componente de la estrategia, Rubio señaló que el momento de la transición política únicamente se producirá cuando se hayan alcanzado los requisitos básicos de estabilidad y de apertura económica. Esta etapa, que representa el desenlace de la ruta planteada por la administración estadounidense, implica un proceso de traspaso institucional que busque instaurar nuevas dinámicas de poder y restituir la convivencia pacífica. Según declaró Rubio ante la prensa, aspectos de las tres fases previstas pueden "solaparse", es decir, funcionar en paralelo dependiendo de la evolución de los hechos dentro del país sudamericano, lo que otorga flexibilidad a la respuesta de Washington frente a eventuales desafíos.

El jefe de la diplomacia estadounidense anticipó además a los medios que el gobierno de Donald Trump anunciará próximamente información adicional sobre la implementación de este programa. Según las declaraciones recogidas por el medio original, Rubio consideró que el desarrollo del plan marcha "de forma muy positiva", reflejando el optimismo compartido en los círculos oficiales de Washington respecto a la situación futura en Venezuela tras la detención de Maduro. La estrategia presentada articula tanto medidas inmediatas para evitar un colapso como procesos sobre los que se espera construir las instituciones y los equilibrios necesarios para una nueva etapa.

El anuncio realizado desde la capital estadounidense, según reportó el medio citado, se produce en un contexto donde las relaciones entre Caracas y Washington han atravesado una serie de tensiones diplomáticas, sanciones y acusaciones mutuas, y después de la reciente captura de Maduro, considerada un giro relevante en la dinámica política venezolana. La secuencia de acciones descritas por Rubio refleja la prioridad de la Casa Blanca por gestionar tanto los recursos energéticos como el escenario de gobernabilidad en Venezuela. La hoja de ruta presentada integra un enfoque que combina componentes económicos, políticos y de seguridad, buscando evitar vacíos de poder y orientar la reorganización nacional hacia acuerdos internos y apertura internacional, según puntualizó el secretario de Estado en sus declaraciones recogidas por la prensa.