Renfe lanzará mañana una promoción de billetes de AVE desde 15 euros

Entre los beneficios incluidos en la nueva campaña de Renfe, los usuarios tendrán la opción de mejorar su billete 'Básico' a la modalidad 'Elige' mediante un abono extra de 3 euros, lo que facilitará cambios y anulaciones, así como la personalización de otros servicios, quedando exceptuados los trayectos de AVE Internacional. Estas condiciones acompañan a la oferta principal anunciada por la compañía ferroviaria, que habilitará desde este jueves una promoción especial para la adquisición de pasajes a precios reducidos en varias modalidades de tren rápido.

Según detalló Renfe en un comunicado citado por el medio, a partir del 8 de enero iniciará una campaña que permitirá comprar boletos de alta velocidad AVE desde 15 euros y de Avlo con precios desde los 7 euros, su tarifa promocional mínima habitual. Esta iniciativa tendrá vigencia hasta el 18 de enero o hasta que se agoten los lugares asignados en la promoción, informó el operador.

Renfe especificó que la venta en condiciones especiales aplicará para viajes a cualquier destino servido por los trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional. Para identificar los boletos dentro de la promoción, la empresa los marcará bajo el nombre 'Superprecio' en sus canales digitales oficiales: página web y aplicación móvil.

La compañía ferroviaria explicó que la tarifa 'Básico' aparece como alternativa más económica; sin embargo, los clientes podrán optar por la categoría ‘Elige’ al pagar la diferencia, accediendo así a mayor flexibilidad en sus reservas y la posibilidad de modificar o cancelar el viaje por un costo adicional de 3 euros. Esta mejora no estará activa para las rutas de AVE Internacional. Renfe puntualizó que el objetivo es ofrecer una experiencia más adaptada a diferentes necesidades de viaje sin incrementar considerablemente el costo del boleto principal.

El programa de fidelización de Renfe, Más Renfe, también entra en el perímetro de la nueva campaña. Los miembros inscritos en este plan sumarán los beneficios específicos de los 'Superprecios', junto con el ahorro ya acumulado a través de puntos en sus compras recurrentes. Renfe indicó que de esta forma se busca incentivar la fidelización y la recurrencia entre sus viajeros habituales.

Renfe aclaró que todas las condiciones, restricciones y fechas exactas relacionadas con la promoción, así como la disponibilidad de plazas y la gestión a través de las plataformas oficiales, estarán publicadas en su web y aplicación móvil para consulta de los usuarios interesados.