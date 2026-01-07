Redeia abonará este miércoles un dividendo de 0,20 euros por acción

El beneficio obtenido por Redeia en los primeros nueve meses de 2025 se situó en 389,8 millones de euros, cifra que representa una reducción del 4,6% respecto al mismo periodo del año anterior y se ajusta a las expectativas internas de la empresa. Esta disminución en el resultado neto se produjo de manera paralela a una mejora en otros indicadores financieros, según informó Europa Press. La compañía mantiene su política de retribución a los accionistas con el pago de un dividendo.

De acuerdo con Europa Press, este miércoles la empresa hará efectivo un dividendo de 0,20 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025. El reparto responde a la estrategia de la compañía matriz de Red Eléctrica de España (REE), que establece un dividendo mínimo de 0,80 euros por acción para los resultados del ejercicio 2025, conforme al plan estratégico vigente hasta ese año.

Durante el periodo de enero a septiembre de 2025, Redeia alcanzó una cifra de negocios de 1.218,1 millones de euros, superando en un 2,5% la facturación obtenida en igual tramo de 2024. El medio Europa Press destacó que el resultado bruto de explotación (Ebitda) llegó a los 950,9 millones de euros, lo que se traduce en un aumento interanual del 3%. Asimismo, el resultado neto de explotación (Ebit) alcanzó los 615,6 millones de euros, un 3,8% más que en el periodo comparable del año anterior.

Según publicó Europa Press, estas variaciones en los resultados financieros se producen en un contexto en el que la compañía prioriza el sostenimiento de su política de dividendos y el fortalecimiento de su posición en el sector energético. A pesar del descenso del beneficio neto, la consolidación de los ingresos, el Ebitda y el Ebit refleja la evolución del negocio y el cumplimiento de las previsiones planteadas por la dirección del grupo.

La información facilitada por Europa Press recoge que el abono del dividendo obedece al compromiso de Redeia por garantizar la retribución a sus accionistas. Este compromiso se enmarca dentro del plan estratégico de la compañía, cuyo plazo abarca hasta 2025 y que contempla un umbral mínimo de dividendos, manteniendo la estabilidad en sus pagos.

En los datos financieros recopilados por Europa Press para los nueve primeros meses de 2025, la cifra de negocios destacó como uno de los apartados que logró aumentar pese al escenario de menor beneficio neto. El incremento en Ebitda y Ebit muestra la capacidad de la compañía para generar valor en otras líneas de su cuenta de resultados, manteniendo su apuesta por la eficiencia operativa y el crecimiento en ingresos.

Esta información apunta a que, a pesar del contexto de descenso del beneficio neto, Redeia opta por garantizar la remuneración a sus accionistas, consolidando su presencia en el sector y ajustando sus resultados a las previsiones anunciadas previamente. El medio Europa Press subrayó la importancia de la política de dividendos como herramienta para respaldar la confianza del mercado en la empresa, mientras la compañía afronta nuevos retos para el cierre del ejercicio 2025.