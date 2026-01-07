Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de su expareja en Quesada

El sistema de seguimiento Viogén había registrado tanto a la víctima como al presunto agresor en sus bases de datos. De acuerdo con Europa Press, la fallecida, de 38 años, contaba con medidas de protección desde el mes de septiembre, mientras que el arrestado figuraba inscrito como agresor y tenía en vigor una orden de alejamiento. El caso se investiga como un posible feminicidio, convirtiéndose, de confirmarse, en el primer crimen mortal por violencia de género del año 2026.

El pasado miércoles, el hombre detenido por la muerte de su expareja en Quesada (Jaén) fue presentado ante el juez tras concluir la Guardia Civil las diligencias de investigación correspondientes, según informó Europa Press. El traslado del arrestado, de 61 años, se efectuó alrededor de las 11:00 horas a los juzgados del municipio vecino de Cazorla, detallaron fuentes del Instituto Armado al citado medio.

El hallazgo del cadáver de la mujer se produjo el domingo, cuando el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió el aviso a las 15:45 horas. Según especificó Europa Press, la víctima fue encontrada sin vida en un camino del paraje conocido como Los Molinos, presentando heridas compatibles con arma blanca. Al lugar acudieron agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, junto con personal sanitario que solo pudo certificar el fallecimiento.

Según la reconstrucción efectuada por la Guardia Civil, el arrestado había mantenido una relación sentimental con la víctima, finalizada hace más de un año. Durante la investigación, los agentes analizaron los movimientos del sospechoso antes y después de la localización del cuerpo. El individuo fue detenido alrededor de las 17:00 horas del mismo domingo, cuando regresaba a su domicilio, según consignó Europa Press.

Tras su localización, el hombre fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde quedó bajo custodia policial hasta la finalización de las diligencias y su traslado ante el juez. Tanto la víctima como el detenido estaban incluidos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén), una herramienta estatal de prevención que recoge datos sobre víctimas y agresores y monitoriza medidas judiciales como las órdenes de alejamiento.

Durante la investigación, agentes de la Guardia Civil centraron los esfuerzos en recopilar pruebas y detalles que permitieran reconstruir el entorno del suceso, así como las circunstancias previas y posteriores al hallazgo del cuerpo en Quesada. Según publicó Europa Press, la víctima tenía en vigor medidas de protección ordenadas judicialmente, las cuales incluían la restricción de acercamiento por parte de su expareja.

El caso resalta la existencia previa de mecanismos institucionales de protección y seguimiento sobre la relación entre ambos implicados. Europa Press destacó que el hombre ha permanecido detenido desde el domingo y solo fue presentado ante la autoridad judicial tras la conclusión oficial de la instrucción policial, trámite que se completó a primera hora del miércoles.

El suceso ha sido puesto desde el inicio bajo investigación como posible homicidio vinculado a la violencia de género, y las autoridades han señalado que, en caso de confirmarse, se trataría del primer crimen mortal de esta naturaleza en España en el año 2026. La Guardia Civil continúa realizando todas las acciones necesarias para esclarecer los detalles del suceso y determinar las circunstancias en que se produjo el presunto crimen, informó el medio.