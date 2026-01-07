Neymar renueva con el Santos hasta el 31 de diciembre de 2026

Tras un año considerado desafiante por el propio Neymar, en el que enfrentó momentos de ausencia por lesión y contó con el respaldo de la hinchada, el delantero brasileño ha asegurado su continuidad en el Santos FC, renovando su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Según informó la agencia Europa Press, el atacante reafirma su lazo con el equipo paulista donde se formó como profesional y al que regresó a comienzos de la temporada 2025. De esta manera, el club refuerza su proyecto de reconstrucción con uno de sus jugadores más emblemáticos.

El Santos FC anunció la permanencia de Neymar a través de un comunicado, calificando el hecho como un motivo de celebración para la institución y su afición. El club hizo énfasis en la relevancia de la continuidad del 'Príncipe de Vila Belmiro', quien se mantiene como una figura central dentro de la visión deportiva propuesta para los próximos años. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la directiva considera que la renovación de Neymar representa una consolidación del trabajo de reconstrucción en marcha.

El presidente del Santos, Marcelo Teixeira, expresó su satisfacción tanto a nivel institucional como personal. Tal como consignó Europa Press, Teixeira manifestó que la permanencia del delantero "demuestra" la firmeza del proceso de reconstrucción llevado adelante por la entidad. El máximo responsable del club llamó a la afición a acompañar este camino, señalando: "Estamos en el camino correcto. Así que vamos adelante. Aficionado, contamos contigo".

Por su parte, Neymar compartió sus impresiones sobre el significado de este acuerdo. Según reflejó Europa Press, el delantero subrayó el impacto que tuvo el apoyo de los seguidores durante su regreso al Santos, el cual estuvo marcado por desafíos y periodos de recuperación. "2025 fue un año especial y desafiante para mí, momentos de alegría y de superación que solo fui capaz de afrontar gracias al amor de ustedes", declaró el internacional brasileño, poniendo en valor el acompañamiento recibido. Al referirse a su futuro junto al equipo, Neymar sentenció: "Llegó 2026 y el destino no podía ser diferente. El Santos es mi lugar. Aquí estoy en casa, seguro y feliz. Y es con ustedes con quienes quiero conquistar los sueños que faltan".

El atacante, identificado por el propio club como 'Príncipe' del Santos, regresó al equipo al comienzo de la temporada 2025 después de su paso por grandes clubes europeos como el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain. Luego de una primera etapa en el Santos entre 2009 y 2013, Neymar regresó para asumir un rol protagónico en una nueva fase deportiva de la institución.

Durante el campeonato más reciente, el jugador, que porta el dorsal número 10 y ostenta el brazalete de capitán, tuvo un desempeño trascendente. Europa Press detalló que Neymar lideró la reacción del equipo sobre el campo, aportando 12 goles y seis asistencias. Este rendimiento permitió al Santos afianzarse en la competición, con el brasileño reafirmando su lugar como referente ofensivo.

A nivel individual, el delantero alcanzó un registro histórico dentro del club. Según lo consignado por Europa Press, Neymar sumó el gol número 150 con la camiseta del Santos, acercándose a la lista de los diez máximos goleadores en la historia de la entidad. Este objetivo personal se convierte en una meta adicional para el atacante en lo que resta de la temporada 2026.

El acuerdo para la extensión contractual posiciona a Neymar como pieza clave tanto para el presente como para el futuro deportivo del Santos FC. La directiva y el propio jugador coincidieron, de acuerdo con lo informado por Europa Press, en resaltar la conexión existente entre el futbolista y la afición, aspecto considerado fundamental para enfrentar los nuevos desafíos deportivos de la institución.

Con la renovación asegurada hasta 2026, el Santos FC y Neymar renuevan su vínculo bajo un entorno donde el compromiso y la identificación mutua constituyen ejes centrales del proyecto de reconstrucción impulsado desde la dirigencia y compartido por el propio delantero. Esta decisión permite al club planificar hacia adelante contando con uno de sus referentes históricos, quien busca seguir ampliando sus logros dentro de la institución en la que dio los primeros pasos de su carrera profesional.