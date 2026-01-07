El Ministerio de Sanidad de Líbano reportó que el ataque de Israel en las inmediaciones de Juaya, en el distrito de Tiro, alcanzó un vehículo particular, provocando la muerte de una persona y dejando a otra herida, según consignó la agencia oficial libanesa de noticias, NNA. Las autoridades identificaron a la persona fallecida como un "mártir" y confirmaron el traslado del herido a un centro de salud, sin detallar la identidad de los involucrados. La noticia surgió tras varios meses de relativa calma en la frontera, producto del alto el fuego acordado tras trece meses de enfrentamientos desencadenados tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Según informó NNA, el incidente tuvo lugar el miércoles y representa una ruptura significativa en el contexto del cese al fuego vigente desde finales de noviembre de 2024. Fuentes locales indicaron que el bombardeo impactó directamente el vehículo en movimiento dentro de la localidad. A pesar de la tregua en vigor, el sur de Líbano continúa experimentando episodios esporádicos de violencia atribuida a represalias y operativos militares cruzados entre Israel y Hezbolá.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó la autoría del ataque, señalando que el blanco del operativo fue un miembro de Hezbolá, al que describió como "terrorista", pero sin aportar mayores detalles sobre la identidad o el rango de la persona atacada, según reportó la agencia NNA. Las autoridades militares de Israel justificaron el bombardeo bajo el argumento de estar respondiendo a acciones de Hezbolá que, a su juicio, infringieron lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego.

Tal como publicó NNA, desde que entró en vigor el acuerdo de cese de hostilidades en noviembre de 2024, tras más de un año de enfrentamientos asociados a los eventos de octubre de 2023, el grupo Hezbolá no ha efectuado ataques desde territorio libanés hacia Israel. Nuestros registros señalan que, a pesar de ello, las fuerzas armadas israelíes han realizado varias operaciones en Líbano durante los meses transcurridos después de la tregua, justificando estas acciones por supuestas violaciones cometidas por Hezbolá.

Desde el reinicio del alto el fuego, los bombardeos israelíes en territorio libanés suman decenas, todos alegados como respuestas a movimientos o acciones consideradas hostiles, señala el medio NNA. El patrón de ataques muestra que los objetivos suelen estar vinculados a integrantes de Hezbolá o instalaciones sospechosas de servir como bases logísticas o centros de comando del grupo. En esta última ofensiva, la precisión del impacto en el vehículo y la declaración del ejército israelí refuerzan la hipótesis de una operación dirigida a figuras específicas del grupo.

Las tensiones entre Israel y Hezbolá en la frontera siguen presentes a pesar del alto el fuego. Según detalló la agencia oficial libanesa, la población local vive bajo constante incertidumbre debido a la escalada intermitente de acciones militares. Las comunidades del sur de Líbano, en particular en zonas como Juaya y Tiro, experimentan frecuentes alertas y reportes de fuego transfronterizo, lo que ha provocado desplazamientos y afectaciones en la vida cotidiana.

El bombardeo de Juaya se suma a una serie de incidentes que reflejan la fragilidad del acuerdo alcanzado a finales de 2024. NNA precisa que, aunque los enfrentamientos directos han disminuido, los ataques selectivos y los operativos puntuales persisten en la región. Las cifras oficiales de víctimas desde el inicio del conflicto y la posterior tregua varían, pero el hecho reciente vuelve a poner en el foco la situación de seguridad en la línea fronteriza entre ambos países.

Autoridades sanitarias libanesas han solicitado investigaciones independientes y han pedido a las agencias internacionales de derechos humanos que monitoreen la situación, reportó NNA. Las demandas incluyen garantías para la protección de civiles y el cumplimiento estricto de los términos del alto el fuego. Las reacciones a nivel local han incluido expresiones de preocupación por la posibilidad de una escalada, considerando los antecedentes de confrontaciones entre las partes involucradas.

El contexto más amplio del conflicto entre Israel y Hezbolá ha estado marcado por acusaciones cruzadas de violaciones al acuerdo y disputas sobre la interpretación de los compromisos alcanzados en noviembre. El medio NNA ha recogido testimonios de residentes y funcionarios que describen un clima de tensión permanente, con temor a una reanudación de hostilidades a gran escala. Las operaciones militares y la retórica de ambos lados mantienen la frontera entre Israel y Líbano como un punto caliente dentro de la dinámica de seguridad regional.

En los registros de NNA, se observa que el número de denuncias sobre daños a infraestructuras civiles y viviendas aumentó tras cada episodio de bombardeo en el sur de Líbano. Organizaciones humanitarias también han alertado sobre el impacto de estos ataques en la provisión de servicios básicos y el acceso a atención médica en las zonas afectadas. Los desplazamientos provocados por el temor a nuevos ataques continúan afectando a comunidades rurales y urbanas próximas a la frontera.

La reciente ofensiva en Juaya pone nuevamente sobre la mesa las dificultades para consolidar una paz duradera entre Israel y Hezbolá, a pesar de los mecanismos internacionales en marcha para vigilar el cese de hostilidades. Según NNA, tanto los organismos locales como los representantes comunitarios insisten en la necesidad de una mayor intervención diplomática para evitar una reactivación total del conflicto en la región.