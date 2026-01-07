Muere bajo custodia el coronel guineano Claude Pivi, condenado a cadena perpetua por una matanza en 2009

El comunicado de la Fiscalía de Conakry subrayó que Claude Pivi, exalto responsable militar guineano, sufría de condiciones médicas como diabetes crónica, hipertensión arterial y gota, lo cual derivó en episodios de grave hipoglucemia durante su reclusión. Según reportó el portal de noticias Guinee360, Pivi fue ingresado el pasado 4 de enero en el Hospital Militar Almamy Samory Tour tras un deterioro significativo de su estado de salud, donde permaneció en cuidados intensivos por dos días antes de fallecer bajo custodia. La fiscalía aclaró que se están llevando a cabo investigaciones, incluida una autopsia, para precisar las causas exactas de la muerte ocurrida durante su estancia en prisión.

La noticia principal, detallada por Guinee360 y confirmada por la Fiscalía de Conakry, es el fallecimiento bajo custodia de Pivi, quien cumplía una condena de prisión perpetua por su implicación en la represión brutal de manifestantes en septiembre de 2009. El exmilitar estaba condenado por su participación en los hechos violentos donde murieron más de 150 personas y un centenar de mujeres y niñas fueron víctimas de violación, durante una protesta que exigía que el entonces líder del país, el capitán Moussa Dadis Camara, no se postulara a las elecciones tras encabezar el gobierno luego de un golpe de Estado en 2008.

De acuerdo con lo consignado por Guinee360, el comunicado de la fiscalía especifica que Pivi no había seguido las directrices médicas prescritas durante su detención, lo que contribuyó a la aparición de la grave hipoglucemia. Tras ser hospitalizado, y a pesar de los esfuerzos médicos, se produjo su fallecimiento en circunstancias que todavía se investigan, motivo por el cual las autoridades han iniciado un proceso para esclarecer cómo se desarrollaron los últimos días de vida del exjefe militar.

Claude Pivi era una figura central en el aparato de seguridad guineano y representaba el rostro militar de la represión que marcó la década pasada en el país africano. Su condena estuvo asociada directamente a esa operación contra la población civil, en la que se cometieron numerosos abusos y que recibió la condena de la comunidad internacional. Los manifestantes denunciaban entonces no solo la posible candidatura del líder militar Camara, sino también la continuidad de la influencia de altos mandos castrenses, entre los que Pivi sobresalía.

La situación política en Guinea se ha caracterizado por la inestabilidad durante los últimos años. Tras los eventos de 2009, el país permaneció bajo la vigilancia de organismos internacionales por las numerosas denuncias de vulneraciones de derechos humanos. El golpe de Estado de septiembre de 2021 derrocó al entonces presidente Alpha Condé, quien había impulsado cambios constitucionales para habilitar su reelección y resultó ganador en los comicios de 2020, en medio de una profunda crisis política y social.

Actualmente, Guinea está bajo el control de una junta militar: el Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD), liderado por Mamady Dombouya. Tal como informó Guinee360, hace poco más de una semana se celebraron elecciones presidenciales en las que Dombouya resultó vencedor con más del 86,7% de los votos. La oposición denunció irregularidades en el proceso, incluyendo la exclusión de candidatos opositores más relevantes, allanando el camino para que el líder de la junta militar inicie un mandato presidencial de siete años.

Las autoridades judiciales, en el marco del anuncio de la muerte de Pivi, han recalcado que la investigación abierta busca desentrañar si existieron negligencias o circunstancias extraordinarias que dieron lugar al fallecimiento del exmilitar bajo custodia estatal. La autopsia figura como una de las herramientas principales para obtener respuestas. La atención medicalizada, la adherencia o no al tratamiento y las condiciones de la detención forman parte de las líneas de investigación señaladas por la Fiscalía de Conakry, según consignó el medio digital.

El deceso de Claude Pivi vuelve a cargar de simbolismo al sistema penitenciario guineano y al manejo de las figuras implicadas en crímenes de alto impacto durante los ciclos de violencia política en el país. La Fiscalía sigue sin divulgar plazos concretos para la publicación de resultados tras la autopsia, limitándose a afirmar, como recogió Guinee360, que informará sobre cualquier novedad relevante una vez finalizado el estudio forense y la investigación administrativa.

El caso de Pivi se suma al contexto de revisión de importantes casos judiciales relacionados con derechos humanos y represión en la historia reciente de Guinea, en un entorno político aún marcado por fuertes tensiones entre el poder militar y las voces disidentes. El desarrollo y conclusión de las investigaciones determinarán las responsabilidades institucionales y el grado de cumplimiento de los protocolos médicos en el centro penitenciario donde el exmilitar permaneció encarcelado hasta su traslado al hospital militar.

Desde sectores de derechos humanos, habituales críticos del actuar gubernamental, se ha hecho un llamado a la transparencia y al respeto del debido proceso tanto en la investigación sobre la muerte de Pivi como en el tratamiento de otros casos similares. No se han registrado hasta el momento pronunciamientos oficiales extensos de organismos internacionales sobre este fallecimiento específico, pero el seguimiento mediático y la atención social en torno al caso reflejan la persistencia de preocupaciones por el trato a los condenados por crímenes graves en Guinea, apunta Guinee360.

El fallecimiento de Claude Pivi, sus circunstancias y la respuesta de las autoridades siguen configurando el panorama político y judicial guineano, mientras amplios sectores nacionales e internacionales observan con atención los desarrollos de la investigación que busca aclarar las condiciones exactas de su muerte.