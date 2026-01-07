México inicia una investigación 'antidumping' sobre las importaciones de manzanas procedentes de EEUU

El registro de una disminución del 14% en el precio nacional de las manzanas y el descenso del 4,3% en la producción local formaron parte de los elementos clave que impulsaron la apertura de una pesquisa oficial sobre el comercio del producto. De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación, se aceptó una solicitud de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifri) dirigida a investigar supuestas prácticas desleales de comercio, específicamente la discriminación de precios —o 'dumping'— en las importaciones de manzanas originarias de Estados Unidos. Esta decisión obedece al contexto de precios bajos y mayor entrada del producto estadounidense, fenómeno que, según denunció el sector agrícola de Chihuahua, ha generado un daño tangible en la economía de los productores locales.

Según la resolución oficial citada por la Secretaría de Economía, el periodo de análisis abarca desde el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025. En esa franja de tiempo, se observa un crecimiento sostenido de las importaciones de manzanas desde Estados Unidos junto a precios que, de acuerdo con la Asociación de fruticultores de Chihuahua, no son suficientes para cubrir los costes de producción locales. El resultado reportado ha sido una contención sustancial del precio de venta nacional, que afectó indicadores económicos y financieros del sector productor mexicano.

De acuerdo con la información publicada en el Diario Oficial de la Federación, la participación de Estados Unidos en las importaciones mexicanas de manzana es prácticamente total, representando el 97,5% del volumen total adquirido por el país. Chile ocupa una posición marginal con apenas el 1,5% y Sudáfrica el 0,7%. Las cifras de la Secretaría de Economía muestran que el total importado de manzana aumentó un 29% en el lapso evaluado, lo cual coincide con el reclamo de Unifri sobre el carácter creciente de la entrada del producto extranjero.

La Secretaría de Economía detalló que el precio promedio nacional de las manzanas descendió un 14%, lo que representa una presión notable hacia abajo en los ingresos de los productores mexicanos. Al mismo tiempo, el costo de importación del producto estadounidense bajó un 3% en el periodo investigado, lo cual, según el análisis del organismo, contribuyó de manera directa al deterioro económico de la industria local.

Dentro del expediente administrativo citado por el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía indicó que existen elementos suficientes para suponer que las importaciones estadounidenses pueden haber incurrido en prácticas de discriminación de precios. Según consignó la dependencia federal, esos indicios bastan para iniciar una investigación formal bajo los lineamientos de la legislación mexicana en materia de comercio exterior, en busca de determinar si estas operaciones ocasionaron un daño material a los productores de manzana dentro del país.

La solicitud presentada el 29 de agosto de 2024 por Unifri enfatizó el impacto que ha tenido el incremento de importaciones a precios bajos en el mercado local. El documento sostiene que los precios de la fruta vendida por exportadores estadounidenses resultan considerablemente inferiores a los practicados en su propio mercado, y no permiten a los agricultores mexicanos mantener condiciones competitivas o rentables.

El desarrollo de esta indagatoria sucede en un contexto en que México analiza medidas y regulaciones frente a prácticas comerciales de países socios dentro de tratados multilaterales. Entre las opciones previstas en la legislación nacional se encuentran la imposición de medidas compensatorias, bien sea a través de cuotas o aranceles, en caso de comprobarse la existencia de dumping y daño a la industria nacional.

Conforme a la normativa vigente y según publicó el Diario Oficial de la Federación, la investigación contempla un proceso técnico y legal para evaluar si la discriminación de precios ha ocurrido y cuál es su nivel de incidencia sobre la economía mexicana. El expediente considera factores como la evolución y comparación de precios entre importados y nacionales, la respuesta de la demanda interna, los volúmenes de producción interna afectados y la magnitud de las importaciones provenientes de Estados Unidos respecto al mercado mexicano.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, esta pesquisa representa una respuesta institucional ante reclamos de los productores de manzana de Chihuahua, quienes representan una parte relevante dentro del sector hortofrutícola nacional. La participación de productores agrupados en Unifri fue decisiva para motivar la actuación oficial, conforme a los procedimientos contemplados en la ley.

Mientras avanzan los trabajos de investigación, la industria local permanece a la expectativa del resultado que dictaminarán las autoridades federales respecto a las importaciones estadounidenses. El proceso cuenta con plazos y etapas de defensa técnica, en los cuales tanto los exportadores señalados como los productores mexicanos podrán presentar pruebas y argumentos ante la dependencia responsable.

De detectarse dumping y consecuencias nocivas para los productores nacionales, se abriría la puerta para la aplicación de sanciones o restricciones al comercio del producto en cuestión. Todo esto responde, de acuerdo con la Secretaría de Economía, al compromiso de la administración federal de preservar las condiciones leales y equilibradas dentro del comercio internacional, protegiendo las cadenas productivas locales frente a eventuales prácticas que distorsionen el mercado y los precios en México.