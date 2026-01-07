Lenovo renueva su apuesta 'gaming' con la nueva versión de la Legion Go con SteamOS y nuevos portátiles Legion y LOQ

La integración nativa de SteamOS en la nueva versión de la consola portátil Legion Go implica el acceso directo y sin interrupciones a la tienda y a la biblioteca de Steam, así como la posibilidad de usar funciones como el guardado en la nube, chat y notificaciones centralizadas, según detalló Lenovo durante su participación en el CES 2026 de Las Vegas. El medio consignó que esta actualización permite a los usuarios disfrutar de juegos AAA y de la mayor parte del catálogo de Steam mediante una consola diseñada para trasladar la experiencia del escritorio a un formato portátil que mantiene el alto rendimiento.

Según informó Lenovo, la nueva Legion Go conserva la pantalla OLED PureSight de 8,8 pulgadas, acompañada de procesadores AMD Ryzen Z2 Extreme, con hasta 32 GB de memoria LPDDR5X y almacenamiento SSD PCIe de hasta 2 TB, ampliable por microSD. Estas características diferencian al dispositivo al ofrecer un rendimiento que busca emular el de equipos de sobremesa, permitiendo además una experiencia gráfica avanzada y controles optimizados para juegos. Lenovo subrayó que la consola también facilita un acceso simple a las funciones de reinicio y suspensión, y estará disponible en junio de 2026.

En cuanto a computadoras portátiles, Lenovo introdujo en la misma feria el nuevo Legion 7a de 16 pulgadas, un equipo reconstruido para ofrecer un peso un 10 por ciento menor y un perfil hasta un 5 por ciento más delgado respecto a su versión anterior. Según publicó la tecnológica, el portátil incluye procesadores AMD Ryzen AI 400 y gráficas Nvidia GeForce RTX serie 50, combinados con Windows 11 Copilot+ y Lenovo AI Engine+. Este conjunto permite a los usuarios ejecutar tareas que requieren recursos intensivos, ya sea en la creación de contenido, transmisión en vivo o videojuegos con inteligencia artificial y gráficos avanzados.

Respecto al Legion 7a, Lenovo destacó también en su informe las prestaciones de su sistema de gestión térmica Legion Coldfront, diseñado para mantener la temperatura del hardware bajo control durante largas sesiones de uso. La pantalla Lenovo PureSight OLED Gaming del Legion 7a proporciona imágenes con alto contraste y baja latencia, según resaltó la empresa. El Legion 7a estará disponible desde abril con un precio de salida de 1.999 dólares, equivalentes a aproximadamente 1.711 euros.

Además, Lenovo aprovechó el evento para mostrar la nueva serie Legion 5. Según reportó la compañía, las versiones Legion 5a y 5i se presentan como equipos versátiles con diseño delgado y peso de 1,88 kilogramos, procesadores AMD Ryzen AI 400 o Intel Core Ultra serie 3 según el modelo, GPU Nvidia GeForce RTX serie 50 e integración de Lenovo AI Engine+ y pantallas OLED PureSight. Los portátiles incorporan el sistema de refrigeración Hyper Cooling, pensado para gestionar el calor generado en sesiones de trabajo o de ocio intensas. La disponibilidad de estos modelos está prevista para abril, con precios que parten de los 1.549 dólares (alrededor de 1.325 euros) para el Legion 5i, y de 1.299 dólares (unos 1.111 euros) para el Legion 5a.

La empresa cerró sus anuncios presentando los portátiles Lenovo LOQ 15AHP11 y LOQ 15IPH11. Tal como publicó Lenovo, estos dispositivos están dirigidos tanto a jugadores como a estudiantes y emplean procesadores AMD Ryzen serie 200 o Intel Core Ultra, junto con tarjetas gráficas Nvidia GeForce RTX serie 50. Ambas versiones incluyen el sistema Hyperchamber Cooling, desarrollado para mejorar el flujo de aire y la refrigeración de los componentes internos, así como pantallas de hasta 15,3 pulgadas con resolución WQXGA y acabado Luna Grey. Según especificó Lenovo en su comunicación, los precios de estos modelos parten de los 1.149 dólares (unos 983,50 euros) y estarán disponibles también desde abril.

Lenovo enfatizó durante su presencia en la feria tecnológica de Las Vegas que la gama recientemente presentada tiene en cuenta la movilidad y el alto rendimiento, tanto en equipos portátiles como de sobremesa. El medio explicó que todas las propuestas reveladas están dirigidas a dar soluciones a los principales perfiles de usuarios del sector gaming y la creación de contenido, mediante hardware que busca cumplir las demandas de velocidad, eficiencia y experiencia visual profesional.