Lenovo actualiza su gama ThinkPad con IA más inteligente, procesadores Intel Core Ultra Series 3 y nuevos diseños

La torre ThinkCentre X Tower presentada permite ajuste local de modelos de inteligencia artificial con hasta 70.000 millones de parámetros, según detalló Lenovo en el CES 2026. Este sistema incorpora un chasis de 34 litros que optimiza el flujo de aire y facilita el mantenimiento mediante una refrigeración silenciosa, así como opciones duales de GPU y la tecnología AI Fusion Solution de la compañía. La firma tecnológica dio a conocer una amplia gama de nuevos dispositivos de la serie ThinkPad, ThinkBook y ThinkCentre en este evento en Las Vegas, con el objetivo de responder a las demandas de profesionales y organizaciones a través de avances sustanciales en inteligencia artificial, eficiencia energética, diseño y adaptabilidad para tareas laborales y creativas.

De acuerdo con la información divulgada por Lenovo y consignada en los detalles de la presentación, la actualización incluye una revisión importante de la serie ThinkPad X1. Esta gama incorpora los últimos modelos ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition y ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition, que integra formato convertible para uso como laptop o tableta y añade un puntero ergonómico con acoplamiento magnético. Ambas versiones incluyen una pantalla OLED de 14 pulgadas, con resolución 2,8K y brillo máximo de 500 nits, además de incorporar el nuevo diseño Space Frame. Esta estructura interna reorganiza los componentes a ambos lados de la placa base, lo que permite optimizar la refrigeración, incrementar el rendimiento y facilitar tareas de reparación.

Según especificó Lenovo, estos portátiles operan con procesadores Intel Core Ultra X7 Series 3 y GPU Intel Arc con hasta 12Xe núcleos y emplean una nueva generación de NPU para IA avanzada integrada. Además, se combinan con una memoria LPDDR5x a 9600 MHz, lo que según la empresa contribuye significativamente a la gestión de cargas de trabajo exigentes, desde la analítica de datos hasta la creación de contenidos. Ambos equipos ostentan certificación Copilot+ y están equipados con una cámara de 10 megapíxeles, campo de visión de 10 grados y corrección de distorsión, junto a una batería de 58 Whr.

El ThinkPad X9 15p Aura Edition figura entre los lanzamientos pensados para pequeñas y medianas empresas y el ámbito profesional, fusionando la estructura del X9 original con chasis de aluminio y acabados precisos, y sumando el panel háptico más grande de la familia ThinkPad. Este portátil adopta una pantalla de 15,3 pulgadas OLED, resolución 2,8K, tasa de refresco variable de hasta 120 Hz, certificación HDR1000 True Black y 1.100 nits de brillo máximo. Integra una batería de 88 Wh, habilitando jornadas completas de uso según las especificaciones entregadas. Su arquitectura interna se apoya en procesadores Intel Core Ultra X9 Series 3, GPU Intel Arc de hasta 12Xe núcleos y admite hasta 64 GB de memoria LPDDR5x (9600 MT/s), consolidando el enfoque hacia el rendimiento profesional intensivo.

El nuevo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist incorpora una bisagra motorizada de doble rotación capaz de ajustar de forma automática la posición y el ángulo de la pantalla, facilitando la transición entre los modos portátil y tableta o la presentación de contenido. Según reportó Lenovo, esta laptop incluye un panel OLED de 14 pulgadas, 2,8K de resolución, 120 Hz y 500 nits de brillo, compatible con Dolby Vision. El equipo monta procesadores Intel Core Ultra Series 3 para experiencias Copilot+ y dispone de batería de 75 Wh para extender la autonomía, todo en un chasis liviano de 1,4 kilogramos que mantiene la identidad visual ThinkBook.

En el campo de los dispositivos de sobremesa, la compañía mostró el ThinkCentre X AIO Aura Edition, un ordenador Copilot+ con pantalla QHD de 27,6 pulgadas y formato 16:18 que habilita un área de visualización casi cuadrada, adaptada a las necesidades de creadores, profesionales del sector datos y desarrolladores. Esta estación de trabajo ofrece como opción una cámara inteligente con soporte para Lenovo DeskView que opera bajo la plataforma AI Turbo Engine de la empresa, destinada a tareas como digitalizar documentos directamente delante de la pantalla. También integra altavoces Harman Kardon para el audio.

Además, el ThinkCentre X Tower amplía la gama hacia configuraciones de escritorio escalables, sosteniendo flujos de trabajo con IA y funcionalidades premium. Este sistema incorpora, según la compañía, el asistente de sensores Lenovo Sensor Hub, un módulo multimodal que puede interpretar presencia y condiciones ambientales mediante señales ópticas, de radar, acústicas y de entorno.

Los nuevos productos estarán disponibles en el mercado progresivamente en 2026, informaron portavoces de Lenovo en el evento. El ThinkPad X9 15p Aura Edition se lanzará desde abril con un precio inicial de 1.889 euros, el ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition a partir de 1.779 euros, el ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition por 1.976 euros y el ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist en junio desde 1.399 euros. En el ámbito de sobremesa, el ThinkCentre X AIO Aura Edition llegará en marzo por 1.699 euros, mientras que el ThinkCentre X Tower estará disponible a partir de la misma fecha por 1.299 euros.

Lenovo remarcó durante el CES 2026 su intención de reforzar la capacidad productiva y creativa de profesionales y empresas mediante dispositivos con inteligencia artificial más avanzada, combinación de innovación conceptual y funcionalidad práctica, y diseños enfocados a exigencias laborales y creativas en evolución, según consignó la compañía durante sus presentaciones.