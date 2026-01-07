Las autoridades yemeníes imponen un toque de queda nocturno en Adén

Las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen han impuesto este miércoles un toque de queda en la ciudad de Adén, donde tienen su sede de gobierno tras trasladarse desde la capital del país, Saná, tras su caída en manos de los rebeldes hutíes en 2015.

El Mando de Operaciones de las Fuerzas de Seguridad en Adén han anunciado la imposición de un toque de queda en todos los distritos de la capital provisional a partir de esta anoche desde las 21.00 horas hasta las 06.00 horas, en consonancia con el estado de emergencia nacional.

Según este organismo, el toque de queda tiene como objetivo reforzar la seguridad pública, mantener el orden y reforzar la seguridad general en la ciudad, tal y como ha recogido la agencia de noticias Saba.

Al mismo tiempo, el Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, que encabeza las autoridades reconocidas internacionalmente, ha cesado al gobernador de Adén y ha realizado varios cambios en los altos cargos militares, en medio de investigaciones tras los disturbios en el sur.

Estas medidas han sido anunciadas horas después de que la coalición encabezada por Riad lanzara "ataques preventivos limitados" en el suroeste de Yemen tras denunciar que el líder del Consejo de Transición del Sur (CTS), Aidrus al Zubaidi, no había viajado a Arabia Saudí para participar en unas conversación para rebajar las tensiones, por lo que se le considera en paradero desconocido.