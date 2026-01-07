Las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente acusan de "alta traición" al líder del separatista CTS

El paradero de Aidrus al Zubaidi permanece sin confirmarse tras no abordar un vuelo programado hacia Riad, un hecho que coincide con la decisión de las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen de destituirlo del Consejo Presidencial de Liderazgo y acusarlo formalmente de “alta traición”. De acuerdo con lo señalado por el medio, el Consejo tomó la medida tras una reunión de emergencia presidida por Rashad al Alimi, quien también ordenó que el caso fuera remitido a la Fiscalía, que deberá iniciar un proceso judicial.

Según consignó el medio, la destitución ocurre en un contexto de fuerte tensión provocada por una ofensiva separatista en el sureste del país, liderada por el propio al Zubaidi al frente del Consejo de Transición del Sur (CTS). En el comunicado emitido tras la reunión, el organismo responsabilizó a al Zubaidi de acciones destinadas, según el texto, a socavar la independencia y la soberanía yemení, así como de perjudicar la posición militar, política y económica de la república.

El Consejo Presidencial acusó también a al Zubaidi de conformar una organización armada señalada en hechos de violencia, que habrían resultado en la muerte de oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas. El comunicado además indica que las sospechas sobre el líder separatista incluyen ataques contra la Constitución, violaciones de la Carta Magna y comprometer la soberanía e independencia nacional. Según reportó la plataforma informativa, la medida fue resultado de deliberaciones urgentes en el marco del incremento de la actividad armada en la región.

Horas antes del anuncio, la coalición internacional bajo liderazgo saudí realizó lo que describió como “ataques preventivos limitados” en el suroeste de Yemen. De acuerdo a declaraciones recogidas por el medio y atribuidas al portavoz militar Turki al Maliki, dichas operaciones buscaban frenar lo que consideran un intento de al Zubaidi de expandir el conflicto hacia la provincia de Al Dali. El vocero añadió que el líder separatista habría distribuido armamento y municiones dentro de la ciudad de Adén con la intención de incitar desórdenes en breve.

Según detalló el medio, el presidente del CTS, cuya facción cuenta con el respaldo de Emiratos Árabes Unidos y promueve la creación de un estado independiente en el sur, tenía previsto partir hacia Riad en un vuelo operado por Yemen Airways el martes anterior. La agenda incluía reuniones con representantes de la coalición y con el propio presidente Rashad al Alimi para examinar vías de reducción de tensiones. No obstante, tanto los informes de la coalición como los comunicados oficiales subrayan que al Zubaidi no se presentó a la cita, lo que alimenta las especulaciones sobre su ubicación actual.

A finales de diciembre se registró otro episodio de conflicto cuando el Ejército saudí efectuó un ataque contra arsenal y vehículos de combate supuestamente transferidos por vía marítima desde Emiratos Árabes Unidos al CTS. El gobierno reconocido internacionalmente respondió con la declaración del estado de emergencia y exigencias de retiro inmediato a las tropas emiratíes, una acción que según la información publicada por la plataforma, se materializó días después.

Durante las últimas semanas, el ejecutivo saudí responsabilizó al Consejo de Transición del Sur de fomentar escaladas de violencia al actuar unilateralmente en operaciones militares en las provincias orientales de Hadramut y Mahra. Esta situación ha provocado roces diplomáticos entre Riad y Abu Dabi, aliados en la coalición contra los hutíes pero con apoyos divergentes en el terreno yemení.

El medio también precisó que el Consejo de Transición del Sur mantiene control sobre buena parte del sur y este de Yemen, negándose a sumarse a los pedidos para retirarse de las zonas en disputa. Dentro del discurso del CTS, se insiste en la propuesta de crear un “estado federal justo”, una fórmula que incluiría a todos los grupos poblacionales presentes en el territorio.

Dentro de las fuerzas que respaldan al movimiento separatista figura el Cuerpo de Élite de Hadramut, que administra las ciudades estratégicas de Mukalla y Al Shihr, consolidando con ello la influencia del CTS en la región oriental y sosteniendo la estructura ejecutiva y policial frente a los embates del Gobierno central y de la coalición internacional.

Las acusaciones contra al Zubaidi constituyen el desarrollo más reciente en una cadena de disputas internas que han caracterizado la política yemení, donde intervienen actores nacionales y regionales con intereses opuestos. Tal como publicó la fuente, las investigaciones judiciales y el seguimiento a la situación del dirigente separatista determinarán el rumbo de los acontecimientos y el futuro de la coalición anti-hutí.