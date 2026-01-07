Las autoridades de Gaza alertan de que los suministros de laboratorio están "en niveles catastróficos"

El Ministerio de Sanidad de Gaza comunicó que la falta de suministros médicos ha detenido las pruebas esenciales para pacientes con enfermedades endocrinas, tumores o en espera de trasplantes de riñón. Según reportó Europa Press, esta interrupción se debe a la escasez extrema de reactivos y materiales de laboratorio que, con el paso de los meses, no han sido repuestos, situación que ya afecta de manera directa la atención hospitalaria, las cirugías y el diagnóstico de pacientes en el enclave.

Las autoridades sanitarias de la Franja, bajo administración del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), señalaron que la crisis sanitaria responde a las restricciones impuestas por Israel a la entrada de suministros humanitarios al territorio, pese a que en octubre se estableció un acuerdo para avanzar en la propuesta de Estados Unidos destinada a aliviar la situación. Europa Press consignó que el Ministerio de Sanidad de Gaza calificó el nivel de desabastecimiento de los laboratorios como “catastrófico”, indicando que alrededor del 75 por ciento de las pruebas relacionadas con químicos no están disponibles y que el 90 por ciento de los materiales requeridos para análisis de sangre y transfusiones se agotaron completamente.

El Ministerio explicó que la escasez también afecta insumos vitales para la realización de cultivos bacterianos, una herramienta imprescindible para la detección de infecciones graves en pacientes. Según detalló Europa Press, desde hace varios meses no se han recibido suministros para laboratorios ni materiales para bancos de sangre, lo que ha agravado la situación y pone en riesgo la posibilidad de realizar diagnósticos o cirugías de manera segura.

La emergencia sanitaria se suma al impacto de la ofensiva militar israelí, la cual, de acuerdo con cifras de las autoridades gazatíes recogidas por Europa Press, ha causado hasta el martes 71.391 muertos y 171.279 heridos, incluyendo 424 fallecidos y 1.199 lesionados desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego entre ambas partes. Estas cifras oficiales, según el medio, no incluyen a las personas que continúan bajo los escombros o en las calles, ya que los equipos de emergencia y ambulancias han encontrado grandes dificultades para acceder a zonas afectadas, lo que limita la recuperación de cadáveres.

El comunicado del Ministerio de Sanidad de Gaza, citado por Europa Press, solicitó a la comunidad internacional “una intervención urgente” para incrementar el flujo de suministros médicos, con el objetivo de evitar un colapso total del sistema de salud. El organismo expresó que la crisis podría provocar consecuencias irreversibles en la atención a los pacientes si la entrada de insumos no se restablece lo antes posible.

Europa Press destacó además que el acuerdo de octubre preveía una flexibilización de los controles y restricciones aplicados por Israel al paso de ayuda humanitaria, medida que no se ha visto reflejada en una mejora real de los recursos médicos disponibles en la Franja. Las autoridades gazatíes insisten en que la vida de los pacientes está en riesgo, especialmente de quienes requieren atención especializada, manejo de enfermedades crónicas complejas o acceso a procedimientos quirúrgicos.

El retraso en la entrega de suministros ha desencadenado la suspensión de exámenes diagnósticos clave, lo que genera dificultades para monitorizar y controlar patologías crónicas o condiciones que exigen tratamientos inmediatos. Este escenario incrementa la presión sobre el personal médico y deriva en un aumento en la mortalidad y complicaciones por causas prevenibles, según el seguimiento realizado por Europa Press.

La crisis afecta tanto a hospitales como a centros primarios de salud, los cuales dependen del abastecimiento regular de reactivos y material médico para mantener sus servicios esenciales. Las consecuencias también repercuten en la salud pública general, ya que la interrupción de pruebas dificulta la vigilancia epidemiológica y la identificación de brotes infecciosos o enfermedades transmisibles.

Europa Press subrayó que la falta de acceso a recursos médicos adecuados se produce pese a los esfuerzos de diversas organizaciones internacionales por entregar ayuda, obstaculizada por el cierre de pasos fronterizos y los controles militares. Las autoridades gazatíes reiteraron el llamado a que organismos multilaterales y países con injerencia diplomática intervengan para normalizar el flujo de insumos y garantizar el funcionamiento de los servicios sanitarios en medio del conflicto.