La Liga Árabe e Irán condenan con dureza la visita del ministro de Exteriores de Israel a Somalilandia

La Liga Árabe e Irán han condenado firmemente la visita realizada el martes por el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, a la región semiautónoma somalí de Somalilandia, menos de dos semanas después de que Israel se convirtiera en el país del mundo en reconocer su independencia, desatando una oleada de críticas por parte de la comunidad internacional.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, ha señalado en un comunicado que esta visita de Saar a la capital de Somalilandia, Hargeisa, supone "un intento fallido de dar paso al reconocimiento israelí de la secesión de la región noroccidental de Somalia", antes de insistir en el rechazo del bloque a cualquier "trato oficial o semioficial" con las autoridades de la región "fuera del marco de la soberanía nacional".

Así, ha destacado que cualquier acción de este tipo supone "una violación flagrante de la unidad y la soberanía de Somalia que socavaría la paz y la seguridad" y que podría azuzar las "tensiones políticas" tanto en el país africano como en toda la región, según ha especificado su portavoz, Yamal Rushdi.

La Liga Árabe ha insistido por ello en que "seguirá brindando apoyo político y técnico a las instituciones estatales somalíes frente a los intentos de crear nuevos focos de conflicto en el país que socaven su estabilidad y unidad", al tiempo que ha rechazado cualquier plan para desplazar a palestinos a Somalilandia o instalar "bases militares" extranjeras en el territorio.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní ha criticado con firmeza la "entrada ilegal" de Saar en Somalilandia y ha afirmado que se trata de "una clara violación de la soberanía nacional y la integridad territorial" de Somalia, según un comunicado publicado por la cartera a través de sus redes sociales.

El portavoz del ministerio, Esmaeil Baqaei, ha incidido en "la necesidad de respetar la integridad territorial y la soberanía nacional de Somalia como Estado miembro independiente de Naciones Unidas" y ha acusado a Israel de intentar "dividir Somalia", algo que ha descrito como algo "peligroso" para las relaciones internacionales.

De esta forma, ha afirmado que la decisión de Israel de reconocer la independencia de Somalilandia supone "un golpe mortal a los fundamentos jurídicos y normativos de Naciones Unidas", antes de destacar la necesidad de una "cooperación" entre la comunidad internacional y los países musulmanes y africanos para "evitar el debilitamiento de la soberanía nacional de Somalia".

La Liga Árabe e Irán se suman de esta forma a las críticas vertidas por el Gobierno de Somalia a la visita de Saar, quien afirmó el martes que realizó el desplazamiento a invitación del presidente de la región semiautónoma, Abdirahman Mohamed Abdulahi, y prometió trabajar para lograr "avances" en las "relaciones bilaterales" con Hargeisa.

"Al contrario que Palestina, Somalilandia no es un Estado virtual sino un Estado funcional. Es un país completamente funcional que se basa en los principios del Derecho Internacional. Es y ha sido una democracia estable durante casi 35 años. Tiene elecciones democráticas, las últimas de ellas en 2024, y transiciones pacíficas de poder", dijo el jefe de la diplomacia israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconoció oficialmente a Somalilandia el 26 de diciembre, con lo que Israel se convirtió en el primer país del mundo en aceptarlo como un Estado independiente, provocando una oleada de críticas a las que se sumaron el Gobierno palestino y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El estado separatista declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo --entre ellos Etiopía y Emiratos Árabes Unidos (EAU), además de Israel--, ningún país miembro de la ONU había reconocido hasta ahora su independencia. De hecho, un memorando de entendimiento firmado en enero de 2024 por Etiopía y Somalilandia --que garantizaría a Adís Abeba el acceso al mar Rojo a cambio de un porcentaje de su aerolínea nacional, Ethiopian Airlines, y el futuro reconocimiento de la región-- desató una gran crisis diplomática entre ambos países.