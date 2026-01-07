La exclusividad de Signature y su primer plegable en formato libro: las novedades de Motorola en CES 2026

El 40 por ciento de los ingresos de Motorola en el segundo trimestre del año fiscal 25/26 provino de sus líneas más avanzadas, una cifra que la compañía busca impulsar aún más a partir de la presentación de la serie Motorola Signature y el nuevo teléfono plegable razr fold. Así lo informó Europa Press al detallar la estrategia de la firma en el CES 2026 de Las Vegas, donde Motorola volcó su apuesta sobre el segmento premium y la ampliación de su ecosistema conectado.

De acuerdo con Europa Press, Motorola lanzó en la feria tecnológica de Las Vegas su serie Signature, que introduce dispositivos exclusivos enfocados en el diseño y la durabilidad. Esta serie se distingue por la atención puesta en detalles de fabricación, empleando aluminio de grado aeroespacial con acabados que remiten a materiales textiles. La marca aseguró protección militar MIL-STD 810H, una resistencia completa frente a polvo y agua bajo las certificaciones IP69/68, así como contra arañazos gracias al cristal Gorilla Glass Victus 2 de Corning. En lo que respecta a la paleta de colores, la colaboración con Pantone sigue vigente, y los dispositivos estarán disponibles en Carbon y Martini Olive.

En términos de dimensiones y peso, el primer modelo Signature ofrece un perfil fino de 6,99 milímetros y pesa 186 gramos. El sistema de cámaras es otro de los puntos destacados, integrando tres lentes traseras y una delantera, todas ellas de 50 megapíxeles y firmadas por Sony, consigna Europa Press. La cámara principal utiliza el sensor Lytia 828, con capacidad de grabar en resolución 8K y soporte para Dolby Vision. La óptica teleobjetivo periscopio (Lytia 600) soporta un zoom óptico de hasta 3 aumentos y un zoom digital Super Zoom de hasta 100 aumentos. El ultra gran angular graba en 4K y abarca un campo de visión de 122 grados, mientras que la cámara frontal recurre a la lente Lytia 500 con grabación en 4K.

El interior del dispositivo Signature incluye el procesador Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nanómetros, junto con memoria RAM LPDDR5X de 12 o 16 GB y opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB. La batería, fabricada con tecnología de silicio-carbono, tiene 5.200 mAh y admite una carga rápida de 90 vatios, logrando el 50 por ciento en quince minutos o el 100 por ciento en cuarenta minutos, según detalló Europa Press. Además, permite carga inalámbrica de 50 vatios. El sistema de refrigeración, compuesto por gel térmico de metal líquido y malla de cobre, contribuye a reducir la temperatura del dispositivo en 4,4 grados.

En cuanto a la pantalla, Signature equipa un panel Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución Super HD 1,5K, frecuencia de actualización de 165 Hz y un brillo máximo de 6.200 nits, pensado para ofrecer visibilidad directa incluso bajo la luz solar. Los colores también cuentan con validación Pantone, soporte para Dolby Vision y el audio lleva el ajuste de Bose. El software integra experiencias de inteligencia artificial bajo el paraguas moto ai, además de incluir un “Modo conserje” pensado para hoteles, centros de bienestar y restaurantes. La compañía ha anunciado un compromiso de siete años de actualizaciones del sistema operativo y seguridad para estos dispositivos, que saldrán al mercado desde 999 euros.

Europa Press reportó que Motorola introdujo su primer smartphone plegable en formato libro, denominado razr fold, que representa un giro en la línea tradicional de formato concha que llevaba la serie. Este modelo lleva una pantalla exterior de 6,6 pulgadas y una interior de 8,1 pulgadas con resolución 2K al desplegarse, y está disponible en tonos validados por Pantone: Blackened Blue y Lily White. El sistema fotográfico incluye tres cámaras Sony de 50 megapíxeles cada una, lideradas por el sensor Lytia 828, con mejora en la captura de luz y reproducción realista de colores, soporte para Dolby Vision y estabilización de imagen mejorada. Además, el dispositivo incorpora un teleobjetivo periscopio Lytia 600 con hasta cien aumentos en Super Zoom, así como un ultra gran angular con capacidades macro y visión de 122 grados. Razr fold añade dos cámaras frontales: una de 32 megapíxeles en la pantalla exterior y otra de 20 megapíxeles en la interna.

El medio Europa Press también señaló que la gama de productos conectados “moto things” sumó cuatro incorporaciones: un nuevo Moto Watch, el stylus moto pen ultra, el altavoz portátil moto sound flow y el rastreador moto tag 2. El Moto Watch promete hasta 13 días de autonomía —o bien siete días si se utiliza la función de pantalla siempre encendida— en un cuerpo confeccionado en aluminio y protegido por Gorilla Glass 3. El stylus moto pen ultra, compatible con los modelos premium Signature y razr fold, resalta por sus 31 días de autonomía, precisión de trazo y funciones potenciadas mediante inteligencia artificial, como Rodea (para búsquedas) y mejora de caligrafía.

El altavoz moto sound flow adopta un diseño cilíndrico, se protege contra polvo y agua con certificación IP67, dispone de carga magnética, batería de 6.000 mAh y una potencia de salida de 30 vatios. El sistema incluye un tweeter dedicado, radiadores pasivos y el ajuste del sonido corre a cargo de Bose, explica Europa Press en su reporte.

El rastreador moto tag 2 añade cifrado extremo a extremo, soporte para la red Find Hub (Localizador) de Google, un botón de acción para controlar funciones de los smartphones Motorola —como la cámara— y autonomía de hasta 600 días. Además de los nuevos dispositivos de hardware, Motorola presentó avances en su plataforma moto ai mediante las funciones cath me up, pay attention, remember this y next move. También anunció Motorola qira, una inteligencia unificada que opera entre distintas aplicaciones y dispositivos y que estará disponible en el primer trimestre de 2026. Qira conectará con Gemini, Copilot y Perplexity, ampliando las capacidades de interacción inteligente en todo el entorno de Motorola.

Europa Press expuso que la dirección de Motorola remarca su interés en construir una marca reconocida por impulsar tecnologías que vayan más allá de la simple funcionalidad, buscando experiencias que sean personales, intuitivas y representativas para el usuario. Esta visión, junto con la inversión sostenida en dispositivos avanzados, aspira a consolidar el crecimiento en ingresos reportado en ciclos recientes y a redefinir la percepción de la marca en el mercado global de telefonía móvil y productos conectados.