La española Kaitlin Quevedo cae eliminada en los octavos de final del torneo de Auckland

Después de un triunfo en la ronda previa, la española Kaitlin Quevedo no pudo contener la ofensiva de la belga Sofia Costoulas en el torneo de Auckland y se despidió del certamen en los octavos de final sin lograr sumar más de dos juegos en el marcador. De acuerdo con la información difundida por el medio, Quevedo, de 19 años, había superado en su debut a la estadounidense Patty Stearns, quien figuraba como octava cabeza de serie, pero en la siguiente fase no consiguió replicar el rendimiento ante una rival que mantuvo el dominio en ambos sets.

Según reportó la fuente, el enfrentamiento frente a Costoulas finalizó con parciales de 6-2 y 6-0 en favor de la jugadora de Bélgica. El encuentro se desarrolló sobre pista dura en Nueva Zelanda, en el contexto de una de las citas puntuables para la Asociación de Tenis Femenino (WTA). Durante el partido, la española logró acceder a cuatro oportunidades de quiebre, aunque ninguna de ellas se tradujo en un rompimiento a su favor. En cambio, Costoulas concretó su superioridad y evitó que Quevedo sumara más de dos juegos en todo el cruce.

Tal como consignó la cobertura del evento, el triunfo de Quevedo ante Stearns en la ronda inaugural se registró como una de las sorpresas, dada la posición de la estadounidense como octava preclasificada en el cuadro. Sin embargo, la dinámica cambió con el acceso a la siguiente fase, donde la tenista belga hizo valer su regularidad y cerró el acceso a los cuartos de final en menos de una hora de juego.

El torneo de Auckland, perteneciente a la gira profesional sobre superficie rápida, reúne a algunas de las principales figuras jóvenes del circuito, lo que intensificó el nivel competitivo en cada ronda. Quevedo, procedente de una racha ascendente en categorías inferiores, sumó experiencia en el cuadro principal, aunque no logró acceder a sus primeros cuartos de final WTA en esta oportunidad, informó el medio.

El resultado dejó a Costoulas como una de las jugadoras a seguir en el cuadro de Nueva Zelanda. Al consolidar su triunfo ante Quevedo, la belga se ubicó entre las ocho mejores del certamen, mientras que la española deberá esperar una nueva oportunidad para avanzar en torneos de esta categoría, detalló la fuente.