IU refrenda esta semana la coalición con Sumar y Verdes Equo y mantiene la mano tendida a Podemos para ir juntos en CyL

El acuerdo logrado entre Izquierda Unida de Castilla y León, Movimiento Sumar y Verdes Equo fija el nombramiento de Juan Gascón, actual coordinador autonómico de IU, como candidato de consenso a la presidencia de la Junta de Castilla y León y establece los mecanismos de coordinación para la creación colaborativa del programa político y la integración de los distintos partidos en las listas, según detalló el medio. Este pacto será sometido a votación interna en IU desde el miércoles 7 de enero hasta el sábado 10 de enero a través de un proceso mixto que combina votación en línea y presencial, en espera de más adhesiones antes de las próximas elecciones autonómicas, cuya fecha límite es el 15 de marzo.

De acuerdo con lo publicado, Izquierda Unida mantiene una postura abierta a integrar a Podemos en la futura candidatura, recordando que la coalición de izquierdas continúa pendiente de la respuesta de dicho partido para definir si concurrirán juntos en una lista unitaria. El proceso de ratificación del acuerdo, según informó la agrupación, arrancará en formato digital y culminará con una votación presencial en las asambleas locales, donde el propio Gascón emitirá su voto en la localidad de Palencia.

Tal como detalló la fuente, el acuerdo contempla el diseño colectivo de los proyectos y de los espacios comunes de acción política, con el propósito de establecer una alternativa a las más de cuatro décadas de gobiernos encabezados por el Partido Popular en Castilla y León. En un comunicado recogido por el medio, IU subrayó que su manera de actuar implica alcanzar acuerdos y extender alianzas, haciendo un llamamiento a que los frentes de izquierdas sean lo más amplios posibles para las próximas elecciones.

El acuerdo entre las fuerzas progresistas establece vías para integrar a las diferentes organizaciones en la elaboración del programa político y en la composición de las listas electorales, buscando que la oferta electoral resultante represente la pluralidad de sensibilidades presentes en la izquierda castellano y leonesa. La coalición ofrece, además, sumar a otros colectivos y movimientos sociales que compartan el objetivo de construir una nueva mayoría, informó el medio.

El calendario de votaciones diseñado por IU incluye dos fases: la primera permite a los afiliados y simpatizantes manifestar su apoyo al acuerdo mediante una plataforma digital abierta durante tres días, y la segunda complementa el proceso con votación presencial que se llevará a cabo en las distintas asambleas locales el sábado, reportó el medio.

Mientras tanto, la coalición continúa sus contactos con Podemos para intentar cerrar una candidatura lo más unitaria posible, a fin de afrontar las elecciones autonómicas antes del 15 de marzo, fecha límite para estos comicios según adelantó el medio. La postura ha quedado reflejada en el comunicado de IU, que remarca la disposición a ampliar el espacio común y reforzar la acción conjunta con fuerzas afines, con el propósito de incrementar la representatividad y la capacidad de influencia institucional de la izquierda.

Izquierda Unida defiende que su estrategia de unidad basada en la construcción colectiva busca revertir el predominio histórico del Partido Popular en la comunidad autónoma y ofrecer una alternativa a quienes demandan políticas progresistas, conforme a lo publicado. El liderazgo de Gascón y su elección como candidato de consenso responde al acuerdo alcanzado entre las organizaciones firmantes, que subrayan la necesidad de unidad frente a la fragmentación política.

El proceso, abierto a la incorporación de otras fuerzas y movimientos, pretende consolidar un programa común e integrador, en el que se reflejen las aspiraciones del conjunto del progresismo de Castilla y León. El medio indicó que este procedimiento busca no solo la confluencia electoral, sino también la articulación de una propuesta política que aspire a transformar el escenario autonómico tras varias décadas de gobiernos del PP.