Isabel Jiménez, cauta a la hora de hablar de Sara Carbonero

La reciente hospitalización de Sara Carbonero, ocurrida durante sus vacaciones en la isla de La Graciosa, no está relacionada con la recaída del cáncer de ovario que afrontó en 2019, según reveló la exclusiva de la revista ¡HOLA!. El medio detalló que la periodista deportiva, acompañada de su pareja José Luis Cabrera y amigos cercanos, entre ellos Isabel Jiménez, fue ingresada por un fuerte dolor abdominal cuya causa ya ha sido identificada por el equipo médico. Tras una intervención llevada a cabo pocas horas después de su ingreso en el hospital de Lanzarote, la reportera se encuentra recuperándose, y su entorno aseguró a ¡HOLA!: "No está grave, todo está tranquilo".

Según la revista Semana, el ingreso hospitalario de Sara Carbonero se produjo el 2 de enero, en el contexto de una estancia en compañía de personas de su círculo más cercano, entre las que se encontraba Isabel Jiménez, quien ha destacado en repetidas ocasiones como uno de los principales apoyos de la periodista. De acuerdo con Semana, la noticia de la hospitalización generó a los pocos días numerosas especulaciones en torno a un posible regreso de la enfermedad oncológica que Sara Carbonero enfrentó hace seis años. El entorno familiar y cercano de la periodista desmintió estos rumores a través de la entrevista concedida a ¡HOLA!, asegurando que su estado de salud es estable y no reviste gravedad.

El medio ¡HOLA! amplió la información confirmando que los médicos responsables del caso identificaron tempranamente la causa del dolor abdominal, y procedieron a intervenir para mitigar el malestar de la periodista, quien según fuentes directas se encuentra actualmente en proceso de recuperación. La exclusividad de la publicación permitió zanjar la incertidumbre sobre el verdadero motivo del ingreso de Carbonero, descartando la vinculación con patologías previas.

Isabel Jiménez, presentadora de informativos y amiga cercana de Carbonero, apareció ante las cámaras tras conducir el informativo de la tarde en Telecinco, según informó ¡HOLA!. Al ser abordada por la prensa acerca de la evolución de su amiga, Jiménez optó por la discreción y se abstuvo de emitir declaraciones: "No voy a hablar, de verdad, os lo agradezco mucho", respondió a los reporteros, remitiéndose al respeto por la privacidad de la periodista afectada y mostrando prudencia ante los micrófonos.

La larga amistad entre Isabel Jiménez y Sara Carbonero ha sido documentada por distintos medios a lo largo de los años, como señaló Semana, especialmente en momentos complicados y de visibilidad mediática. En esta ocasión, la reacción del entorno de ambas, lejos de la exposición, ha priorizado ofrecer información clara acerca del estado de salud de la periodista y cerrar el paso a la especulación pública.