Agencias

Isabel Jiménez, cauta a la hora de hablar de Sara Carbonero

La conductora de televisión, cercana a la reportera afectada, ha preferido guardar silencio al ser consultada por la prensa acerca de la reciente hospitalización y evolución clínica que involucra a una de sus amistades más próximas

Guardar

La reciente hospitalización de Sara Carbonero, ocurrida durante sus vacaciones en la isla de La Graciosa, no está relacionada con la recaída del cáncer de ovario que afrontó en 2019, según reveló la exclusiva de la revista ¡HOLA!. El medio detalló que la periodista deportiva, acompañada de su pareja José Luis Cabrera y amigos cercanos, entre ellos Isabel Jiménez, fue ingresada por un fuerte dolor abdominal cuya causa ya ha sido identificada por el equipo médico. Tras una intervención llevada a cabo pocas horas después de su ingreso en el hospital de Lanzarote, la reportera se encuentra recuperándose, y su entorno aseguró a ¡HOLA!: "No está grave, todo está tranquilo".

Según la revista Semana, el ingreso hospitalario de Sara Carbonero se produjo el 2 de enero, en el contexto de una estancia en compañía de personas de su círculo más cercano, entre las que se encontraba Isabel Jiménez, quien ha destacado en repetidas ocasiones como uno de los principales apoyos de la periodista. De acuerdo con Semana, la noticia de la hospitalización generó a los pocos días numerosas especulaciones en torno a un posible regreso de la enfermedad oncológica que Sara Carbonero enfrentó hace seis años. El entorno familiar y cercano de la periodista desmintió estos rumores a través de la entrevista concedida a ¡HOLA!, asegurando que su estado de salud es estable y no reviste gravedad.

El medio ¡HOLA! amplió la información confirmando que los médicos responsables del caso identificaron tempranamente la causa del dolor abdominal, y procedieron a intervenir para mitigar el malestar de la periodista, quien según fuentes directas se encuentra actualmente en proceso de recuperación. La exclusividad de la publicación permitió zanjar la incertidumbre sobre el verdadero motivo del ingreso de Carbonero, descartando la vinculación con patologías previas.

Isabel Jiménez, presentadora de informativos y amiga cercana de Carbonero, apareció ante las cámaras tras conducir el informativo de la tarde en Telecinco, según informó ¡HOLA!. Al ser abordada por la prensa acerca de la evolución de su amiga, Jiménez optó por la discreción y se abstuvo de emitir declaraciones: "No voy a hablar, de verdad, os lo agradezco mucho", respondió a los reporteros, remitiéndose al respeto por la privacidad de la periodista afectada y mostrando prudencia ante los micrófonos.

La larga amistad entre Isabel Jiménez y Sara Carbonero ha sido documentada por distintos medios a lo largo de los años, como señaló Semana, especialmente en momentos complicados y de visibilidad mediática. En esta ocasión, la reacción del entorno de ambas, lejos de la exposición, ha priorizado ofrecer información clara acerca del estado de salud de la periodista y cerrar el paso a la especulación pública.

Temas Relacionados

Sara CarboneroIsabel JiménezJosé Luis CabreraTelecincoLanzaroteLa GraciosaSaludPeriodismoRevista SemanaRevista HolaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Compromís cree que la UE está "haciendo el ridículo" con su postura sobre Venezuela: "Las medias tintas no valen"

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts, critica la actitud europea sobre Caracas tras las recientes acciones de Estados Unidos y defiende que España debe adoptar una posición más firme para salvaguardar el respeto a las normas internacionales

Compromís cree que la UE

Hungría carga contra garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania: "Hay riesgo de una guerra directa con Rusia"

El ministro de Exteriores de Hungría advirtió que la propuesta impulsada por Francia y Reino Unido para aumentar su presencia militar en Ucrania podría agravar el conflicto regional, insistiendo en que Budapest apoya la vía diplomática y rechaza cualquier escalada

Hungría carga contra garantías de

Trump asegura que Rusia y China "no tendrían miedo" de una OTAN sin la presencia de EEUU

El expresidente estadounidense criticó la falta de compromiso de países aliados, aseguró que la reconstrucción de su país ha fortalecido su posición internacional y defendió su papel en conflictos recientes, mencionando también la disputa por Groenlandia

Trump asegura que Rusia y

Realizan por primera vez un 'bypass' coronario sin cirugía a corazón abierto

Un nuevo método desarrollado por expertos estadounidenses permite evitar la apertura del tórax en intervenciones de derivación coronaria, utilizando acceso vascular para crear una vía alternativa al flujo sanguíneo y beneficiando a quienes no pueden someterse a operaciones tradicionales

Infobae

Edmundo González exige la liberación de su yerno tras un año encarcelado y afirma que "no es un caso aislado"

El opositor venezolano sostiene que el caso de Rafael Tudares revela una “privación sistemática de derechos” en el país, señala el patrón de desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias, y reclama justicia, verdad y protección jurídica

Edmundo González exige la liberación