Francia aboga por una "respuesta conjunta" de Europa a la "intimidación" de Trump sobre Groenlandia

Durante una entrevista transmitida por Radio France, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, subrayó que las acciones de Francia sobre la cuestión de Groenlandia se decidirán en consulta y acuerdo con sus socios europeos, en especial Alemania y Polonia, en el espacio del conocido formato de Weimar. Barrot aclaró que cualquier iniciativa que tome su país frente a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al estatus de la isla ártica, será resultado de la coordinación multilateral europea. Según reportó el medio Radio France, Barrot insistió en la necesidad de una “respuesta conjunta” para afrontar la presión ejercida por la administración estadounidense, que ha insistido en la importancia estratégica del territorio para la seguridad nacional de Estados Unidos.

De acuerdo con Radio France, Barrot explicó que “a medida que crece la intimidación”, tanto Francia como sus socios del continente consideran tomar medidas, subrayando que esa reacción se hará siempre de manera colegiada junto a los aliados europeos. El ministro sostuvo que “cualquier forma de intimidación, independientemente de cuál sea su origen, es abordada, y estamos preparando una respuesta”, insistiendo en que la reunión en formato Weimar entre Francia, Alemania y Polonia tiene como uno de sus temas prioritarios la situación de Groenlandia.

En consulta con Radio France, el jefe de la diplomacia francesa marcó distancia frente a la posibilidad de escalar los desencuentros con Estados Unidos dentro del marco de la OTAN. Barrot consideró que carece de sentido que un país integrante de la Alianza Atlántica llegara a atacar a otro socio, lo que, según él, iría en contra de los intereses norteamericanos y de la lógica misma del tratado. A este respecto, puso énfasis en que “no tendría ningún sentido para un país de la OTAN atacar otro de la Alianza. Sería un sinsentido y va en contra de los intereses de Estados Unidos”, detalló Radio France durante la emisión.

El ministro francés reiteró la posición europea de que Groenlandia no puede considerarse objeto de compraventa internacional, enfatizando que el territorio "pertenece a los groenlandeses". Además, remarcó que el futuro político y económico de la isla se rige por el acuerdo vigente entre Groenlandia y Dinamarca. Según lo informado por la emisora francesa, Barrot recordó también que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había negado anteriormente cualquier intención del gobierno de Trump de realizar una intervención militar en Groenlandia, mencionando el antecedente de la intervención de Washington en Venezuela para ilustrar el contexto actual.

Ante las continuas manifestaciones y amenazas del mandatario estadounidense en torno a Groenlandia, Barrot pidió calma, aporte que Radio France recogió en su cobertura. Además, señaló la importancia de mantener el apoyo de los Estados Unidos a Groenlandia en calidad de miembro de la OTAN, subrayando que esa protección puede tornarse frágil ante cualquier episodio de agresión, lo que reforzaría la necesidad de unidad y respeto entre los Estados parte. “La OTAN es una alianza y los miembros deben mostrar respeto mutuo unos por otros”, puntualizó el ministro, argumentando además que Groenlandia es territorio europeo y continuará siéndolo.

El medio francés también incluyó las declaraciones de Barrot respecto a la actividad y la postura de los socios europeos frente a los intentos estadounidenses. El ministro rechazó que las potencias europeas hayan mostrado debilidad ante la retórica de Trump. Barrot argumentó que la posición de Europa consiste, más allá de lamentaciones, en defender los principios del Derecho Internacional, considerando que estos fundamentos son justos y que corresponde a los Estados europeos reforzarse para protegerse ante situaciones semejantes.

Radio France dio cuenta de que las aspiraciones de Trump relacionadas con Groenlandia han estado presentes desde su regreso a la presidencia estadounidense hace un año. El mandatario volvió a reclamar control sobre la isla ártica, justificando sus acciones en la necesidad de seguridad nacional de Estados Unidos. Trump ha mencionado la la presencia de buques procedentes de China y Rusia como argumento central en sus exigencias territoriales, según detalló la cadena francesa.

Finalmente, los pronunciamientos del jefe de la diplomacia gala, consignados por Radio France, enfatizaron el valor del diálogo y la coordinación intereuropea ante escenarios de presión exterior, así como la intención política de fijar los límites del accionar estadounidense, tanto en lo relativo al estatus de Groenlandia como en la defensa del marco legal internacional y de la integridad territorial de Europa.