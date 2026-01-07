Agencias

España aspira a situarse entre los cinco principales mercados europeos de 'life sciences', según un informe

España se consolida entre los diez principales mercados europeos de 'life sciences' (ciencias de la vida) y aspira a situarse entre los cinco primeros en los próximos años, según el informe 'Transparency Life Sciences', elaborado por Cushman & Wakefield.

El informe destaca que España emerge como un entorno cada vez más atractivo para la inversión en biotecnología, farmacéutica y tecnologías médicas, gracias a políticas activas de apoyo a la I+D, un ecosistema académico sólido y una red creciente de 'hubs' de innovación que refuerzan su posicionamiento en el mapa europeo del conocimiento y la innovación.

En concreto, el documento sitúa al país en la quinta posición europea en número de empresas del sector. Además, ocupa el séptimo lugar en captación de capital riesgo en Europa, con una recaudación de 1.357 millones de euros, y se sitúa en el undécimo puesto en calidad de la investigación, así como en el duodécimo tanto en atractivo universitario como en la categoría 'Ideas en acción', que analiza las solicitudes de patentes realizadas.

Desde Cushman & Wakefield subrayan que, en los últimos años, España ha experimentado un crecimiento sostenido en su tejido científico y empresarial. La industria farmacéutica concentra más del 20 por ciento de la inversión privada en I+D y el 25 por ciento del empleo en investigación industrial, consolidándose como motor de generación de conocimiento y empleo cualificado. El país alberga más de 4.000 compañías biotecnológicas, la mitad vinculadas al ámbito de la salud, y más de 1.000 empresas de tecnologías sanitarias, que emplean a 29.000 profesionales.

El gasto en I+D creció un 15,8 por ciento en 2023, alcanzando el 1,49 por ciento del PIB, con el Plan Estatal de Investigación 2024-2027 dotado con 18.400 millones de euros, el mayor presupuesto de la historia. El número de investigadores aumentó de 135.000 en 2018 a 151.000 en 2023.

"Estos indicadores reflejan el sólido potencial de crecimiento del sector 'life sciences' en España, posicionándolo como un referente en innovación y salud", afirma Héctor Martínez, Associate, CM Investment Sales de Cushman & Wakefield.

UNA OPORTUNIDAD EN EXPANSIÓN

El informe destaca la necesidad de adaptar el mercado inmobiliario español al ritmo de crecimiento del sector. Según, Cushman & Wakefield, frente a países como Alemania, Reino Unido, Suiza o EEUU, España presenta aún un bajo nivel de 'stock' especializado y escasez de laboratorios técnicos y espacios científicos, pero esto abre un importante margen de desarrollo para inversores y promotores.

"La creciente relevancia de este sector en España exige una respuesta estratégica y coordinada en materia de infraestructuras. Las empresas dedicadas a la biotecnología, la farmacéutica, la investigación biomédica y otras disciplinas afines requieren espacios altamente especializados que favorezcan la innovación, la colaboración y el crecimiento sostenible. Atender esta demanda no solo es clave para atraer inversión nacional e internacional, sino también para consolidar a España como un hub competitivo en el ámbito europeo", ha indicado Alejandro Ansemil, consultor del departamento de Agencia Oficinas de Cushman & Wakefield.

Además, indican que las rentas medias de laboratorios en España, situadas entre 18 y 30 euro/m2/mes, son significativamente inferiores a las de mercados consolidados, hasta 70 euro/m2/mes en EE UU, lo que supone una ventaja competitiva en costes. La reconversión de edificios industriales y oficinas en desuso hacia usos científicos está ganando terreno, y los proyectos de parques científicos y campus integrados comienzan a configurarse como el nuevo modelo urbano de innovación.

"La creciente inversión en salud digital, junto con políticas de apoyo a la innovación y la transferencia de conocimiento, hacen de España un entorno propicio para el desarrollo y la atracción de talento y capital en este sector. La participación en proyectos europeos y la capacidad de adaptación a retos globales, como el envejecimiento poblacional o la prevención de futuras pandemias, refuerzan la relevancia del sector 'Life Sciences' para el presente y el futuro de España y Europa", ha finalizado Martínez.

