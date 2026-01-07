Agencias

El sector privado de Estados Unidos vuelve a crear empleo en diciembre tras generar 41.000 puestos de trabajo

Las cifras de diciembre reflejan una mejora en la generación de puestos, impulsada por los sectores de ocio, turismo, educación y sanidad, mientras las pequeñas empresas muestran señales de recuperación y los salarios mantienen su avance anual

Las empresas medianas en Estados Unidos generaron 34.000 nuevos empleos en diciembre, una cantidad que supera con amplitud a los 9.000 puestos añadidos por las pequeñas empresas y a los 2.000 aportados por las grandes compañías. Según informó la consultora ADP, el sector privado sumó un total de 41.000 nuevos puestos de trabajo ese mes, revertiendo la pérdida de 29.000 empleos registrada en noviembre.

De acuerdo con la información difundida por ADP este miércoles, el crecimiento del empleo no se distribuyó de manera uniforme entre los distintos sectores económicos. Mientras el sector de servicios generó 44.000 nuevos empleos, el sector productor de bienes eliminó 3.000 puestos. La industria perdió 5.000 puestos durante diciembre, a diferencia de los segmentos de educación, sanidad, ocio y turismo, que lideraron la expansión de la plantilla laboral.

El medio también detalló que las empresas estadounidenses del sector servicios no tuvieron un comportamiento homogéneo. Aunque algunas áreas como la educación, la sanidad, el ocio y el turismo registraron los incrementos más relevantes, sectores como los servicios profesionales y el de la información realizaron ajustes de plantilla durante el mes analizado, resultando en supresiones de puestos.

En cuanto a la dinámica de las empresas por tamaño, ADP reportó que los pequeños negocios mostraron señales de recuperación tras las pérdidas de empleo experimentadas en noviembre, con una contratación positiva al cierre del año. La economista jefe de la consultora, Nela Richardson, comentó: “Los pequeños negocios se recuperaron de las pérdidas de empleo registradas en noviembre con una contratación positiva a finales de año, incluso cuando las grandes empresas perdieron fuelle”, según consignó ADP.

El análisis de las nóminas reveló que los salarios mantuvieron un avance anual del 4,4%, cifra que coincide con la variación registrada el mes anterior. Pese al comportamiento sostenido de las remuneraciones, ADP apuntó que este crecimiento salarial superó la media en todas las compañías, salvo en las empresas pequeñas de 20 a 49 empleados, donde los salarios aumentaron un 3,9%, y en las microempresas de 1 a 19 trabajadores, que observaron un incremento del 2,3%.

Según el informe de la consultora, las grandes compañías, aquellas con más de 500 empleados, solo sumaron 2.000 nuevos puestos de trabajo, un dato que contrasta con la generación de empleo de las medianas y pequeñas empresas. El ajuste de plantillas en las compañías más grandes muestra una desaceleración respecto a meses anteriores.

Este balance de cierre de año permite identificar una recuperación parcial en la generación de empleo dentro del sector privado, liderada principalmente por las áreas de servicios vinculadas a la educación, la sanidad, el ocio y el turismo, mientras las empresas más pequeñas mostraron una mejoría respecto al mes previo, según resaltó el medio. Los datos también muestran que el crecimiento salarial, aunque sostenido, varía según el tamaño de las empresas, y que algunos sectores continúan ajustando su estructura de empleo en medio de la evolución del mercado laboral estadounidense.

