El Mundial tendrá IA con el avatar de cada jugador en los fueras de juego

Durante la jornada inaugural del CES en la Sphere de Las Vegas, la FIFA, junto con Lenovo, presentó el desarrollo de avatares tridimensionales de cada jugador que participará en el próximo Mundial. Esta herramienta, creada con inteligencia artificial, busca perfeccionar la detección semiautomatizada de los fueras de juego y enriquecer la experiencia tanto de árbitros como de espectadores y participantes en el torneo de 2026, según informó el medio.

El anuncio tuvo lugar en el evento Lenovo Tech World 2026, en presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente y director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang, quienes presentaron una serie de innovaciones tecnológicas enfocadas en la inteligencia artificial bajo el nombre 'Football AI'. Según consignó la FIFA, estas soluciones tienen el objetivo de reforzar la tecnología de arbitraje, potenciar el análisis de partidos y optimizar el rendimiento, a la vez que se busca una mayor interactividad con los aficionados. El medio detalló que la iniciativa se inscribe en los Objetivos estratégicos para el fútbol mundial: 2023-2027, que priorizan la innovación digital.

El sistema incluye la generación mediante inteligencia artificial de modelos tridimensionales exactos de los 48 planteles que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. De acuerdo con la FIFA, el proceso contempla el escaneo digital de los futbolistas para construir representaciones en 3D, capaces de integrarse a la tecnología ya implementada en el apartado de fueras de juego semiautomatizados. Esta solución se probó previamente en la Copa Intercontinental, según reportó el organismo.

Además, la FIFA detalló que estas novedades incorporan una actualización en la transmisión de partidos, al añadir imágenes de la perspectiva de los árbitros. Estas nuevas funciones buscan ofrecer a los aficionados una visión ampliada y didáctica de las jugadas clave, reforzando la transparencia y comprensión de las decisiones arbitrales.

Otra característica resaltada es el 'Football AI Pro', definido como un asistente de conocimiento basado en inteligencia artificial generativa, pensado para asistir a las 48 selecciones clasificadas. El organismo explicó que esta herramienta contribuirá no solo al desarrollo del rendimiento de élite, sino también a promover la igualdad de oportunidades en un entorno cada vez más enfocado en el análisis de datos para la alta competición.

Durante la presentación, Gianni Infantino afirmó que "la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el mayor espectáculo de la historia. Siete millones de personas asistirán a los 104 partidos —el equivalente a 104 Super Bowls—, decenas de millones viajarán a Norteamérica para sentir la emoción del Mundial y 6000 millones de espectadores lo disfrutarán desde sus casas. El mundo se detendrá durante la competición", según citó el medio.

La expansión del torneo a 104 partidos responde al aumento de países participantes, que se elevó a 48 selecciones. Según remarcó la FIFA, la dimensión y alcance de la competición requieren innovaciones tecnológicas como las presentadas para garantizar tanto el orden y la equidad en el arbitraje como nuevas formas de interacción y análisis para deportistas y aficionados.

El medio explicó que la incorporación de avatares personalizados de los jugadores y las imágenes en primera persona para árbitros integra tanto la tecnología de arbitraje como las transmisiones, permitiendo visualizar en tiempo real decisiones y jugadas desde distintos ángulos. Con ello, la FIFA apuesta por una experiencia moderna y adaptada a la exigencia del público global y las crecientes demandas técnicas del fútbol internacional.

Las tecnologías anunciadas forman parte de un proceso de transformación digital que afecta tanto a la preparación de los equipos como a la labor de los cuerpos técnicos y las estrategias de cada selección. Según la información suministrada, la FIFA destaca además la aportación de la inteligencia artificial en la equidad y el acceso a recursos de primer nivel para federaciones de distintos contextos.

El despliegue de 'Football AI' y 'Football AI Pro', reportó la FIFA, responde a una tendencia internacional en la profesionalización y digitalización del deporte, marcando un precedente para futuras ediciones y competiciones organizadas bajo el paraguas del fútbol mundial.