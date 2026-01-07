Crónica del FC Barcelona - Athletic Club: 5-0

El desenlace del encuentro dejó a Unai Simón, portero titular tanto del Athletic Club como de la selección española, visiblemente contrariado tras recoger cinco veces el balón de su propia portería. El guardameta abandonó el campo frustrado, reflejando el complicado partido de los bilbaínos, que no lograron inquietar al rival y sufrieron una contundente derrota ante el FC Barcelona, según consignó Europa Press, asegurando así el equipo catalán su presencia en la final de la Supercopa de España tras imponer condiciones de principio a fin en el estadio King Abdullah de Yeda.

El FC Barcelona se clasificó para su cuarta final consecutiva de la Supercopa, después de superar con claridad a un Athletic Club que, bajo la dirección de Ernesto Valverde, prácticamente no creó peligro en el área blaugrana. El medio Europa Press indicó que el conjunto dirigido por Hansi Flick ganó la primera semifinal con un marcador de 5-0, una diferencia sustentada en cuatro tantos durante un intervalo de solo 16 minutos en la primera mitad. Este resultado coloca al actual supercampeón en posición de disputar el título contra Atlético de Madrid o Real Madrid, quienes se enfrentarán en la otra semifinal.

El partido comenzó con una llegada temprana del Athletic Club, cuando un remate de Paredes pasó cerca tras un córner al minuto dos, desviado por Eric Garcia. Europa Press detalló que el FC Barcelona, tras ese aviso rival, tomó el control del juego, con Raphinha y el joven Roony Bardghji como protagonistas de las primeras opciones ofensivas. Bardghji, sustituto de Lamine Yamal en el extremo derecho, tuvo su ocasión después de una salida errónea de Unai Simón, aunque no logró concretar el gol. Oihan Sancet, por parte del Athletic, ensayó un disparo débil que no puso en apuros a Joan Garcia en el arco rival.

La dinámica del encuentro cambió a partir del minuto 16, cuando una acción colectiva del Barcelona culminó en un remate de Pedri que Simón logró detener. Poco después, Pedri volvió a filtrar un pase que permitió a Ferran Torres asistir a Fermín López, quien obligó al portero bilbaíno a realizar una intervención exigente. El dominio blaugrana se transformó en goles en el minuto 22: tras un centro fallido de Fermín, Ferran Torres controló el balón en el área y, tras un giro, marcó el primer tanto con un remate que superó a Simón.

Europa Press reportó que la presión del equipo de Flick se tradujo rápidamente en más goles. En el minuto 30, Fermín López remató de primer toque un pase raso de Raphinha y puso el 2-0 en el marcador. Cuatro minutos después, Roony Bardghji protagonizó una jugada individual cuyo disparo fue desviado por el propio Unai Simón al fondo de la red para el tercero, aumentando la distancia entre ambos conjuntos. La goleada parcial se cerró en el minuto 38, cuando Raphinha, tras recibir el balón desde la banda opuesta, avanzó y venció a Simón con un disparo potente para el cuarto tanto del Barcelona antes del entretiempo.

El conjunto dirigido por Valverde no encontró respuestas durante ese tramo y apenas generó ocasiones aisladas. Europa Press puntualizó que el Athletic pudo recortar la diferencia con un tiro de Sancet que se estrelló en el poste, una de las escasas opciones claras del equipo vizcaíno. Por su parte, el Barcelona incluso amenazó con ampliar su ventaja antes del descanso, siendo Unai Simón quien evitó un gol en propia puerta de Vivian.

Al regreso del vestuario, el Barcelona mantuvo la iniciativa. Al minuto 52, Raphinha consiguió su segundo gol tras una larga acción combinada, sentenciando el marcador en 5-0. En respuesta, Valverde optó por realizar modificaciones en plantilla, introduciendo un triple cambio al minuto 54 para intentar modificar la dinámica del partido. Sin embargo, las sustituciones no cambiaron el ritmo ni el dominio del equipo blaugrana.

Desde Europa Press se señaló que Hansi Flick aprovechó la ventaja para realizar rotaciones, dando entrada a Lamine Yamal y Dani Olmo en el minuto 72. El Athletic tuvo una de sus mejores oportunidades cuando Unai Gómez, tras escaparse de Cubarsí, disparó fuera ante Joan Garcia. El portero catalán también realizó una doble intervención de mérito en el minuto 83 ante Jauregizar, impidiendo el tanto de honor para el equipo bilbaíno.

La superioridad del FC Barcelona se reflejó tanto en el resultado como en el desarrollo del encuentro, avanzando a la final con una actuación grupal destacada. Dicha victoria refuerza su posición como aspirante a renovar el título de la Supercopa, tal como reflejó Europa Press, mientras se prepara para medirse a Atlético de Madrid o Real Madrid en la final. El Athletic Club cerró su participación en esta edición con un saldo negativo, sin haber logrado inquietar de manera significativa al portero Joan Garcia ni evitar que el Barcelona se adjudicara una “manita” en el estadio King Abdullah, ante 50.141 espectadores.

La ficha técnica recopilada por Europa Press destacó la alineación inicial del Barcelona, con Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde, Pedri, De Jong, Roony Bardghji, Fermín, Raphinha y Ferran Torres. El Athletic alineó a Unai Simón, Areso, Vivian, Paredes, Adama, Jauregizar, Rego, Berenguer, Sancet, Robert Navarro e Iñaki Williams. Los goles fueron anotados por Ferran Torres en el minuto 22, Fermín en el 30, Roony Bardghji en el 34 y Raphinha en los minutos 38 y 52. El encuentro fue dirigido por Díaz de Mera Escuderos, del comité castellano-manchego.

El resultado deja al FC Barcelona en busca de su decimosexto título de la Supercopa, esperando rival en una final que disputará en suelo árabe, marcando así un nuevo capítulo en su trayectoria en la competición.