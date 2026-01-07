Courtois: "Estamos en muy buen momento, con ganas, ritmo e intensidad"

Courtois recibió el reconocimiento como Jugador Cinco Estrellas de Diciembre y compartió su gratitud hacia la afición del Real Madrid por el respaldo manifestado. Tal como informó Europa Press, el portero belga señaló que este premio representa un halago especial, ya que proviene directamente de los seguidores del club, quienes lo eligieron como el mejor jugador del equipo durante el último mes.

El medio Europa Press detalló que Thibaut Courtois analizó el momento deportivo del Real Madrid a las puertas del partido de semifinal de la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid, que se llevará a cabo en Yeda, Arabia Saudí. Courtois afirmó que el conjunto merengue atraviesa una etapa positiva, en la que, según sus palabras, imperan el ánimo, el buen ritmo y la intensidad tanto en los partidos como en los entrenamientos. El encuentro está programado para el jueves a las 20:00 horas y el objetivo del equipo, tal como destacó el portero, consiste en asegurar la victoria, lo que les permitiría acceder a la final prevista para el domingo.

Courtois puntualizó, de acuerdo con Europa Press, que el Real Madrid llega a este compromiso tras superar el primer partido del año, lo que refuerza el optimismo del plantel. En sus declaraciones, el guardameta reconoció la existencia de algunas bajas en la plantilla, pero subrayó la intención del equipo de sobreponerse a ese contexto y buscar la victoria. "Vamos a por la victoria", expresó el jugador al medio citado, dejando en claro la mentalidad competitiva con la que afrontan la semifinal.

Europa Press consignó que el futbolista recibió el premio como un estímulo motivacional para seguir por el mismo camino, destacando que el reconocimiento por parte de la afición otorga un valor adicional. Courtois mencionó que tanto él como sus compañeros continuarán trabajando en esta línea con la meta de alcanzar el título y responder a las expectativas de sus seguidores.

La antesala del choque con el Atlético de Madrid concentra la atención sobre el estado físico y anímico del plantel blanco, que, según detalló Europa Press a partir de comentarios del portero, se caracteriza actualmente por su compromiso y su actitud positiva a pesar de las dificultades. La referencia específica a las "ganas, ritmo e intensidad" que mencionó Courtois resume la disposición del equipo para enfrentar uno de los duelos claves de la temporada.

La Supercopa de España, actualmente disputada en Arabia Saudí, representa un reto adicional por la adaptación a un entorno diferente y la necesidad de encarar partidos decisivos en pocos días, según el contexto aportado por Europa Press. Courtois remarcó la determinación del Real Madrid de sobreponerse a cualquier obstáculo, guiados por un doble objetivo: brindar satisfacción a su afición y sumar un nuevo título al palmarés del club. Su reconocimiento como Jugador Cinco Estrellas de Diciembre es visto tanto por el jugador como por el club como un reflejo de la comunión existente entre el plantel y los seguidores del equipo.

El guardameta belga, en sus comentarios recogidos por Europa Press, hizo hincapié en el deseo conjunto de ganar el próximo partido sin dejar de mencionar el esfuerzo diario realizado por los integrantes de la plantilla para fortalecer el momento actual del equipo. Como destacó el jugador, el reconocimiento individual cobra sentido gracias al apoyo colectivo, y el foco inmediato se encuentra en la semifinal ante el Atlético de Madrid.

Todo el entorno del club, según la cobertura de Europa Press, coincide en el análisis de Courtois sobre la buena dinámica del vestuario, donde el trabajo constante y el respaldo de la afición alimentan el propósito de alcanzar la final y luchar por otro trofeo.