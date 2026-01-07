Compromís cree que la UE está "haciendo el ridículo" con su postura sobre Venezuela: "Las medias tintas no valen"

Durante sus declaraciones a los medios, Joan Baldoví incluyó una referencia a la situación en Groenlandia, indicando que frente a la reciente "amenaza" en ese territorio, la Unión Europea debe presentar un frente unido y sólido que responda a lo que describió como presiones externas. En este contexto, expresó preocupación por la influencia de figuras políticas estadounidenses como el presidente Donald Trump, y criticó a quienes, en su opinión, terminan asumiendo sin objeción las posturas del gobierno estadounidense. Estas afirmaciones dieron pie a su análisis sobre la reacción de Europa al ataque llevado a cabo por Estados Unidos en Caracas y sus consecuencias directas, incluyendo la captura de Nicolás Maduro, tal como reportó Compromís según información de los medios citados.

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, afirmó que la respuesta de la Unión Europea ante estos acontecimientos en Venezuela resulta insuficiente y, en sus palabras, “hazmerreír”. De acuerdo con las declaraciones recogidas por los medios, Baldoví señaló que las posiciones ambiguas de la UE no resultan adecuadas en escenarios decisivos, recalcando que “las medias tintas no valen” cuando se trata de la defensa de principios internacionales, publicó el medio. A su criterio, la falta de una postura clara y enérgica de las instituciones europeas frente a la intervención de Estados Unidos representa un signo de debilidad política.

Baldoví valoró de manera positiva la actitud mostrada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aunque consideró que España debería asumir una postura aún más firme en la defensa del respeto a las normas internacionales. Según consignó el medio, Baldoví instó a que se denuncien abiertamente las infracciones al derecho internacional. “Creo que hay que plantar cara, hay que decir claramente que estamos en contra de que se rompan las reglas del derecho internacional. Si rompemos las reglas, se rompe todo y ya vale todo”, declaró Baldoví, ejerciendo presión para que el Ejecutivo español actúe con mayor determinación ante este tipo de hechos, indicó el medio.

En relación con la postura europea general, calificó su actitud como “absolutamente miedosa”. En sus intervenciones, Baldoví manifestó inquietud ante la posibilidad de que la permisividad de la Unión Europea permita a líderes internacionales actuar sin restricciones. Para ilustrar este riesgo, aseguró que si los países europeos no toman la iniciativa, el “matón acabará haciendo lo que le dé la gana en Europa”, con referencia directa al presidente de Estados Unidos. El portavoz también apuntó contra formaciones políticas dentro de España, como Vox, a quienes acusó de aceptar sin objeción las decisiones de las autoridades estadounidenses, reportaron los medios.

El portavoz de Compromís aprovechó sus intervenciones para abordar otro asunto de actualidad, respecto al debate parlamentario sobre el eventual envío de tropas españolas a Ucrania una vez finalice la guerra, propuesta que el presidente Sánchez lanzó tras un encuentro en París con la Coalición de Voluntarios. Según detalló el medio, Baldoví indicó que ve favorablemente el despliegue de fuerzas españolas siempre que esta participación se desarrolle bajo el mandato y supervisión de las Naciones Unidas. Recordó que existe precedente para este tipo de intervenciones en otros contextos internacionales y recalcó la necesidad de que cualquier despliegue futuro cuente con el respaldo inequívoco de la organización internacional.

Baldoví concluyó este bloque señalando la importancia de que toda participación militar española en el extranjero tenga legitimidad internacional y se inscriba dentro del marco de actuaciones aprobadas por organismos globales como Naciones Unidas, tal como han informado los medios.