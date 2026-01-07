China abre una investigación sobre las importaciones desde Japón de un producto para fabricar chips

El Ministerio de Comercio de China anticipó que la resolución sobre la investigación ‘antidumping’ en torno al diclorosilano importado desde Japón está prevista para el 7 de enero de 2027, con la posibilidad de una prórroga de seis meses si surgen circunstancias excepcionales. Según informó el medio, la investigación inicia tras una solicitud realizada en diciembre por la empresa local Tangshan Sanfu Electronic Materials, abarcando las importaciones del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Comercio de China citada por los medios, el procedimiento toma relevancia al señalarse que, entre 2022 y 2024, Japón incrementó los envíos de diclorosilano hacia el mercado chino, acompañado de una caída del 31% en el precio de este gas esencial para la industria electrónica y de energía solar. El Ministerio sostiene que este descenso en los precios y el aumento del suministro afectan adversamente a la producción y al desempeño de los fabricantes nacionales.

A través de un portavoz, la cartera de Comercio explicó que “la autoridad investigadora llevará a cabo la investigación conforme a la ley, protegerá plenamente los derechos de todas las partes interesadas y emitirá una resolución objetiva e imparcial basada en los resultados de la investigación”, según recogieron diversas agencias. El producto investigado, diclorosilano (DCS), es un gas precursor sumamente relevante para la producción de materiales avanzados utilizados en semiconductores y paneles solares, sectores estratégicos tanto para China como para Japón.

El medio añadió que la medida de investigación surge en medio de un escenario más amplio de fricciones comerciales entre las dos principales economías de Asia. Un día antes del anuncio, el gobierno chino dispuso un endurecimiento en la regulación sobre la exportación a Japón de productos denominados de doble uso, aquellos que pueden emplearse tanto para fines civiles como militares. El Ministerio de Comercio justificó esa restricción argumentando la necesidad de salvaguardar “la seguridad y los intereses nacionales de China”.

Según reportó el mismo ministerio, la decisión está vinculada a recientes declaraciones de líderes políticos japoneses sobre Taiwán, que Pekín califica como “declaraciones erróneas” y condena por insinuar una posible intervención militar en la isla. Para las autoridades chinas, tales declaraciones representan una clara interferencia en los asuntos internos del país asiático.

En este contexto, las autoridades chinas precisaron que prohibirán la exportación de materiales y productos de doble uso a usuarios militares japoneses, así como para cualquier uso que pudiera fortalecer la infraestructura militar de Japón. El Ministerio advirtió que esta restricción se aplica tanto a los usuarios finales como a las transferencias indirectas. Cualquier persona u organización que, directa o indirectamente, transfiera estos productos con origen en China a titulares japoneses con fines prohibidos incurrirá en responsabilidades legales.

La estructura de medidas implementadas y la vigilancia a las importaciones de diclorosilano se inscriben en el contexto de los compromisos internacionales de China, como el régimen de no proliferación. Según subrayó el propio Ministerio de Comercio y fue consignado por los medios, las medidas buscan garantizar la protección de los intereses nacionales en un momento en que las relaciones con Japón presentan episodios de tensión por la competencia tecnológica, los intereses industriales y las percepciones sobre seguridad en la región Asia-Pacífico.